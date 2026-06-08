Los bonos argentinos en dólares subieron y el riesgo país se alejó de los 500 puntos

bolsa nueva york1 Lunes favorable para los principales títulos financieros en Wall Street.

El comportamiento de la renta fija local acompaña el reacomodamiento de los activos globales tras los anuncios de desescalada bélica en el plano internacional. Como consecuencia directa de la suba de las cotizaciones de los títulos soberanos, el indicador que mide la sobretasa que paga el país para financiarse en el exterior experimentó un retroceso. El riesgo país, que elabora el banco de inversión J.P. Morgan, registró un descenso de 0,4% para ubicarse en los 492 puntos básicos.

El comportamiento del Riesgo País y los bonos en dólares

Este nivel mantiene al índice de confianza financiera por debajo de los 500 puntos, una zona que se considera clave para las proyecciones de financiamiento del sector público y privado. La mejora observada en los precios de los bonos en dólares contribuye a sostener las valuaciones en un contexto donde el mercado monitorea con atención las reservas del Banco Central y el flujo de divisas comerciales.

A diferencia de la consistencia observada en el mercado de renta fija, el segmento de renta variable expuso dinámicas dispares. Los denominados American Depositary Receipts (ADR), que representan a las acciones de empresas argentinas que cotizan formalmente en la plaza de Nueva York, mostraron un recorrido mixto sin una tendencia uniforme clara.

Los papeles vinculados al sector energético e industrial como Tenaris marcaron subas de hasta 2%, mientras que activos financieros como los del Grupo Financiero Supervielle anotaron caídas de hasta 2,7%. Por su parte, el panel principal de la bolsa porteña reflejó estas mismas contradicciones de la jornada bursátil.