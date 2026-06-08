Los bonos en dólares del gobierno nacional comenzaron la semana con una tendencia al alza que permitió consolidar una mejora en los indicadores financieros locales. Este comportamiento se dio en un escenario internacional complejo y cambiante. El Riesgo País se alejó de la barrera de las 500 unidades.
Los bonos argentinos en dólares subieron y el riesgo país se alejó de los 500 puntos
Los títulos públicos mostraron una recuperación en la apertura de la semana debido al cambio de tendencia que se registró en los mercados internacionales
El inicio de las operaciones en los mercados financieros internacionales estuvo marcado por la cautela global. Los activos locales sintieron el impacto de las tensiones iniciales en las bolsas extranjeras, derivadas de las novedades geopolíticas en Medio Oriente entre Israel e Irán, que afectaron transitoriamente el precio de materias primas como el petróleo. Sin embargo, los compromisos de desescalada diplomática trajeron calma a las principales plazas financieras, especialmente en Wall Street.
Evolución de los bonos en dólares en el mercado financiero
En la Bolsa de Nueva York, los títulos soberanos de la deuda argentina bajo legislación extranjera, conocidos como Globales, revirtieron un comienzo adverso en las operaciones previas al mercado y pasaron a cotizar con signo positivo a partir de la apertura formal de la rueda. De acuerdo con información del portal financiero Ámbito, las alzas en este segmento de los bonos en dólares alcanzaron hasta 0,3% en las primeras horas de transacciones, detalló el sitio mencionado.
El comportamiento de la renta fija local acompaña el reacomodamiento de los activos globales tras los anuncios de desescalada bélica en el plano internacional. Como consecuencia directa de la suba de las cotizaciones de los títulos soberanos, el indicador que mide la sobretasa que paga el país para financiarse en el exterior experimentó un retroceso. El riesgo país, que elabora el banco de inversión J.P. Morgan, registró un descenso de 0,4% para ubicarse en los 492 puntos básicos.
El comportamiento del Riesgo País y los bonos en dólares
Este nivel mantiene al índice de confianza financiera por debajo de los 500 puntos, una zona que se considera clave para las proyecciones de financiamiento del sector público y privado. La mejora observada en los precios de los bonos en dólares contribuye a sostener las valuaciones en un contexto donde el mercado monitorea con atención las reservas del Banco Central y el flujo de divisas comerciales.
A diferencia de la consistencia observada en el mercado de renta fija, el segmento de renta variable expuso dinámicas dispares. Los denominados American Depositary Receipts (ADR), que representan a las acciones de empresas argentinas que cotizan formalmente en la plaza de Nueva York, mostraron un recorrido mixto sin una tendencia uniforme clara.
Los papeles vinculados al sector energético e industrial como Tenaris marcaron subas de hasta 2%, mientras que activos financieros como los del Grupo Financiero Supervielle anotaron caídas de hasta 2,7%. Por su parte, el panel principal de la bolsa porteña reflejó estas mismas contradicciones de la jornada bursátil.