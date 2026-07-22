El riesgo país registró un descenso del 2% en la apertura de las operaciones de este miércoles y cayó a 410 puntos básicos. El indicador soberano se ubica en el umbral de perforar los 400 puntos, impulsado directamente por la decisión de la agencia de calificación Moody’s de elevar la nota de la deuda argentina. Esta baja consolida el programa financiero del Gobierno nacional, al abrir la posibilidad concreta de volver a colocar deuda en los mercados internacionales.
El riesgo país cayó a 410 puntos tras una mejora en la calificación de la deuda argentina
La caída del indicador refleja el entusiasmo del mercado por la mejor nota otorgada por la agencia Moody’s. Se abren expectativas de inversiones
Aval a la estabilización y mejores perspectivas de inversión
Con esta medida, Moody’s se sumó a las decisiones que semanas atrás habían tomado las consultoras Standard & Poor’s y Fitch. Desde la agencia señalaron que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, dado que la estabilización macroeconómica superó la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora duradera en los fundamentos crediticios. En ese sentido, destacaron los superávits fiscales sostenidos, la tendencia a la baja de la inflación y la continua liberalización económica como factores clave que fortalecen la credibilidad de la política oficial y reducen la volatilidad.
En declaraciones procesadas por la Agencia Noticias Argentinas, el viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que la decisión de la calificadora mejora de manera directa las perspectivas de inversión para las empresas, al reducir sensiblemente el costo de financiamiento.
Sostén exportador y expectativas de mejora estructural
La posición externa de Argentina también mostró avances significativos, respaldada por un mayor desempeño en las exportaciones y un incremento en la inversión extranjera directa, principalmente en los sectores de energía y minería, junto con un acceso más fluido al financiamiento externo.
De acuerdo con el análisis del mercado, la perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio del país podría fortalecerse aún más a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se consoliden a la par de la estabilización macroeconómica en curso.
En pocas palabras
- Riesgo país: Cayó a 410 puntos por mejora en la nota de Moody´s.
- Aval de agencias: Moody´s se suma a S&P y Fitch, destacando estabilización macroeconómica.
- Perspectivas de inversión: La baja del riesgo mejora el financiamiento y atrae inversión extranjera.