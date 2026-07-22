La Justicia anuló la norma que eliminaba el reporte del precio de los combustibles

Por su parte, los representantes del Ministerio de Economía argumentaron a lo largo del proceso que la exigencia resultaba prescindible. El fallo desestimó este planteo al remarcar que la mera existencia fáctica de datos no satisface el deber estatal respecto a las naftas.

Un freno judicial al esquema de información de combustibles

El magistrado explicó que obligar a los ciudadanos a verificar plataformas digitales particulares para comparar importes transforma la consulta en un trámite impracticable. El fallo establece que el Estado posee un deber respecto a la estructuración de mecanismos públicos que brinden transparencia al mercado de combustibles.

La medida cuestionada ante la sede judicial corresponde a la Resolución 717/2025, disposición dictada en la gestión de Luis Caputo. El escrito dejó asentado que cualquier reforma en los marcos regulatorios debe respetar el contenido mínimo de protección legal y los precios del GNC y otros combustibles.

El análisis jurídico añade que la representación del gobierno nacional no logró demostrar de qué manera las herramientas vigentes garantizaban una tutela equivalente. Frente a esa falta de acreditación técnica, el juzgado determinó la invalidez del acto por significar un detrimento al principio de no regresividad en combustibles.

Respecto a los límites de la actuación institucional, la sentencia precisó que los tribunales no evalúan la conveniencia de las políticas macroeconómicas. Sin embargo, ratificó el deber ineludible de los jueces de examinar la concordancia entre los actos administrativos y los mandatos supremos.

El impacto de la medida en las estaciones de combustibles

La declaración de inconstitucionalidad posee un carácter colectivo que se extiende a la totalidad de los establecimientos del país. La cobertura alcanza las operaciones con nafta súper, nafta premium, gasoil y combustibles gaseosos comercializados tanto en centros urbanos como en corredores viales.

En la resolución definitiva, la magistratura desestimó todos los planteos presentados por el gobierno nacional y por la empresa OPESSA, firma que intervino como tercero. Con esta decisión, el fuero federal confirmó la nulidad de los artículos que desarticulaban el monitoreo público de precios.

De esta manera, la sentencia abre una instancia de revisión sobre las políticas de desregulación en combustibles. Frente a este dictamen de primera instancia, la representación jurídica estatal dispone de las herramientas de apelación correspondientes ante la Cámara Federal.