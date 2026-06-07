Banco Nación y MODO supermercados: ahorro de $55.000 esta semana

¿Cuánto debo gastar para acceder al descuento de $25.000 este lunes en ChangoMás?

La promoción deja en claro en su sitio web que el mínimo para acceder al reintegro de $25.000 (30%) en ChangoMás, pagando con BNA+ MODO es de $75.000.

El beneficio es válido para quienes paguen con tarjeta de débito Masterrcard o crédito VISA y Mastercard.

¿Cuánto debo gastar para acceder al descuento de $15.000 el miércoles en ChangoMás?

Para acceder a los $15.000 de descuento este miércoles en ChangoMás es necesario hacer una compra mínima de $50.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. No obstante, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Esta promoción de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los locales de ChangoMás. Es válida todos los miércoles de junio con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (con tarjeta de débito).

En tanto, los días miércoles sigue la promoción del 20% de descuento en otros supermercados con un tope de $12.000 (ver listado más abajo)

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Quienes quieran aprovechar el reintegro de $12.000 cada miércoles de junio, julio y agosto deben realizar una compra de al menos $40.000. En este caso, el reintegro también se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra, pero en la mayoría de las ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

La lista de comercios adheridos incluye: