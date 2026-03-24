Fuerte suba de los combustibles en Chile generó caos en las estaciones de servicio

Región Metropolitana: Los precios de la bencina de 93 y 97 octanos superaron la barrera de los $1.400 y $1.500 pesos por litro en promedio.

Los precios de la bencina de 93 y 97 octanos superaron la barrera de los en promedio. Zonas Extremas: En regiones como Aysén y Magallanes, el costo operativo del transporte ha llevado el litro de combustible a niveles récord, superando los $1.600 , profundizando la brecha de costos con el centro del país.

En regiones como Aysén y Magallanes, el costo operativo del transporte ha llevado el litro de combustible a niveles récord, superando los , profundizando la brecha de costos con el centro del país. Diesel: El combustible clave para la logística y el transporte de carga también sufrió un alza significativa, lo que ya genera alertas en los gremios de camioneros.

El impacto en la inflación: La advertencia de los economistas

Según proyecciones publicadas por La Tercera, este aumento de los combustibles no será un fenómeno aislado en las pizarras de las estaciones de servicio. Se estima que el alza sumará casi un punto porcentual (1%) a la inflación general, con un efecto de arrastre que se sentirá con mayor fuerza durante el mes de abril.

Combusstible Chile

Los analistas advierten que este incremento en la energía impactará directamente en la canasta básica, debido al aumento de los costos de distribución de alimentos y servicios básicos, lo que podría obligar al Banco Central a revisar su estrategia de tasas de interés.

Malestar social y filas interminables

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Desde la noche previa al anuncio, se registraron filas de varios kilómetros en las principales estaciones de servicio de Santiago y ciudades como Concepción y Valparaíso.