Confirmado el precio del dólar este lunes 2 de febrero cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar, cuando los bancos abran este lunes 2 de febrero, y se habiliten las operaciones cambiarias para el público en general.
El reporte de cada uno de los bancos fue informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que difundió cuál será el precio del dólar en el primer día de la semana.
Además del precio del dólar, también se confirmó que con la llegada de febrero también cambian el piso y el techo de la banda cambiaria en un 2,47%, teniendo en cuenta que desde el 2026 se modifica según la inflación.
Precio del dólar el lunes 2 de febrero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 2 de febrero será de alrededor de $1.463.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.460
- Banco Nación: $1.465
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.470
- Banco Supervielle: $1.471
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.475
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.460
Cuál será el precio del dólar blue este lunes 2 de febrero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y por debajo de la barrera de los $1.500, por segunda vez en lo que va del año.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 2 de febrero arrancará a un precio de $1.490, manteniendo una importante diferencia con el oficial.