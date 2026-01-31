Confirmado el precio del dólar este lunes 2 de febrero cuando abran los bancos

dolar (4)

Precio del dólar el lunes 2 de febrero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 2 de febrero será de alrededor de $1.463.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.460

Banco Nación: $1.465

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1470

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.465

Brubank: $1.465

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.460

Cuál será el precio del dólar blue este lunes 2 de febrero

Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y por debajo de la barrera de los $1.500, por segunda vez en lo que va del año.

Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 2 de febrero arrancará a un precio de $1.490, manteniendo una importante diferencia con el oficial.