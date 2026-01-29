Por segundo día consecutivo el dólar oficial operó estable y el blue volvió a caer

dolar blue (7)

El dólar blue y los financieros cotizaron a la baja

En cuanto al mercado informal, el dólar blue registró otra caída respecto del miércoles, en este caso de $10. De esta manera, se comercializó en $1.455 para la compra y $1.479 para la venta en las cuevas de la city mendocina, lo que representó una merma del 0,68% en la últimas 24 horas.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización llegó a los $1.472.

El dólar mayorista quedó en $1.446 después de experimentar una leve alza del 0,1%. Quedó a $80 del techo cambiario que actualmente está en $1.562,27.

En cuanto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP bajó 0,11% hasta $1.461,2, y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso de 0,14% hasta los $1.506,4.

El dólar tarjeta o turista quedó en $1.904,5.