El dólar oficial cerró estable después de 3 jornadas consecutivas en alza

Luego de registrar aumentos durante 3 días consecutivos, la cotización del dólar oficial finalizó la jornada sin cambios en relación al martes. De esta manera, la moneda estadounidense se ofreció este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
Más allá de las últimas subas, el tipo de cambio minorista lleva acumulada una caída de $12,50 (0,9%) en lo que va de enero.
En cambio, el dólar mayorista aumentó por cuarto día seguido. En este caso, apenas $2 y se ubicó en $1.444,5, con una variación positiva del 0,3%. Así, quedó a $117 del techo cambiario que actualmente está en $1.561,03.
El dólar blue bajó y los financieros se movieron diferente
El dólar blue cayó $5 respecto a la jornada anterior y se comercializó a $1.465 para la compra y $1.489 para la punta vendedora, con una merma de 0,34%, en las cuevas de la city mendocina.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización llegó a los $1.472.
En cuanto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,05% y quedó en $1.462. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) registró un aumento del 0,04% y quedó casi en $1.510.
El dólar turista o tarjeta cerró a $1.904,50.