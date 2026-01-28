El dólar oficial cerró estable después de 3 jornadas consecutivas en alza

dolares (18)

El dólar blue bajó y los financieros se movieron diferente

El dólar blue cayó $5 respecto a la jornada anterior y se comercializó a $1.465 para la compra y $1.489 para la punta vendedora, con una merma de 0,34%, en las cuevas de la city mendocina.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización llegó a los $1.472.

En cuanto a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,05% y quedó en $1.462. En tanto que el Contado Con Liquidación (CCL) registró un aumento del 0,04% y quedó casi en $1.510.

El dólar turista o tarjeta cerró a $1.904,50.