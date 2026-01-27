El dólar oficial finalizó con un aumento por tercer día consecutivo y el blue se mantuvo estable

Por tercer día consecutivo, la cotización del dólar oficial terminó la jornada con tendencia alcista. En esta oportunidad, la moneda estadounidense finalizó este martes $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representó un aumento de $5 respecto del cierre del día anterior.
El dólar mayorista también registró un incremento de 5 pesos -equivalente a una variación positiva del 0,4%- y se ubicó en los $1.442,50 para la venta, el máximo desde el 14 de enero.
Sin embargo, el tipo de cambio minorista lleva acumulada una caída de $12,50 (0,9%) en lo que va de enero teniendo en cuenta como base los $1.455 del 30 de diciembre pasado.
El dólar blue y la cotización de los financieros
El aumento de la cotización de la moneda estadounidense se dio en un contexto donde el Banco Central (BCRA) lleva comprados más de U$S1.000 millones.
A diferencia del oficial, el dólar blue se mantuvo estable en respecto al lunes y cotizó con el mismo valor que arrancó la semana: $1.470 para la compra y $1.494 para la venta en las cuevas de la city mendocina.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a los $1.472.
En relación a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,05% hasta $1.467,6, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó una baja de 0,18% hasta los $1.513,9.
En tanto que el dólar turista o tarjeta culminó a $1.904,5.