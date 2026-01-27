El dólar oficial finalizó con un aumento por tercer día consecutivo y el blue se mantuvo estable

dolares (2) El dólar en el Banco Nación se vendió a $1.465.

El dólar blue y la cotización de los financieros

El aumento de la cotización de la moneda estadounidense se dio en un contexto donde el Banco Central (BCRA) lleva comprados más de U$S1.000 millones.

A diferencia del oficial, el dólar blue se mantuvo estable en respecto al lunes y cotizó con el mismo valor que arrancó la semana: $1.470 para la compra y $1.494 para la venta en las cuevas de la city mendocina.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a los $1.472.

En relación a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,05% hasta $1.467,6, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó una baja de 0,18% hasta los $1.513,9.

En tanto que el dólar turista o tarjeta culminó a $1.904,5.