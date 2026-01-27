Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial finalizó con un aumento por tercer día consecutivo y el blue se mantuvo estable

Sin embargo, el tipo de cambio minorista lleva acumulada una caída de $12,50 (0,9%) en lo que va de enero. El dólar blue no registró cambios respecto al lunes

Redacción de UNO
Redacción de UNO
Por tercer día consecutivo, la cotización del dólar oficial terminó la jornada con tendencia alcista. En esta oportunidad, la moneda estadounidense finalizó este martes $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representó un aumento de $5 respecto del cierre del día anterior.

El dólar mayorista también registró un incremento de 5 pesos -equivalente a una variación positiva del 0,4%- y se ubicó en los $1.442,50 para la venta, el máximo desde el 14 de enero.

Sin embargo, el tipo de cambio minorista lleva acumulada una caída de $12,50 (0,9%) en lo que va de enero teniendo en cuenta como base los $1.455 del 30 de diciembre pasado.

El d&oacute;lar en el Banco Naci&oacute;n se vendi&oacute; a $1.465.

El dólar en el Banco Nación se vendió a $1.465.

El dólar blue y la cotización de los financieros

El aumento de la cotización de la moneda estadounidense se dio en un contexto donde el Banco Central (BCRA) lleva comprados más de U$S1.000 millones.

A diferencia del oficial, el dólar blue se mantuvo estable en respecto al lunes y cotizó con el mismo valor que arrancó la semana: $1.470 para la compra y $1.494 para la venta en las cuevas de la city mendocina.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a los $1.472.

En relación a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó 0,05% hasta $1.467,6, y el Contado Con Liquidación (CCL) marcó una baja de 0,18% hasta los $1.513,9.

En tanto que el dólar turista o tarjeta culminó a $1.904,5.

