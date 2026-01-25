Infinito water park: llegó el parque de agua más grande de Argentina de 40 millones de dólares

El parque más grande de Argentina

Este infinito water park tiene un radio de 13 hectáreas, 270.000 m2 cubiertos. Además, una capacidad para 12.000 personas con 7 zonas tematizadas para distintos públicos y rangos etarios.

parque de agua Este parque fue inaugurado el 15 de enero.

Hay disintos sectores, entre ellos un sector VIP, un sector de niños y familias, un sector multiespacio cultural, sector gastronómico con restaurantes temáticos, salas de entretenimiento y una peatonal con locales comerciales.

En cuanto a las atracciones 50 atracciones tienen más de 30 toboganes, una piscina de olas artificiales, un río lento de 500 metros, piscinas de arena, la vuelta al mundo de 108 metros de altura y reposeras y camastros.

Tienen tres tipos de pases para ingresar al club.