Infinito water park: llegó el parque de agua más grande de Argentina de 40 millones de dólares

Luego de muchos meses de espera llega el famoso parque de agua a la Argentina. Este es considerado el más grande del país con una gran inversión de 40 millones de dólares para su construcción y mantenimiento. A continuación te contaremos cómo puedes ir y las increíbles actividades que puede realizar en Infinito Water Park.
Un nuevo parque de agua
Llega Infinito water park, construido por una desarrolladora detrás de proyectos únicos en Argentina como Polo 52 Parque Industrial e Infinito Open, un megaproyecto que reúne entretenimiento, inversión, innovación y turismo en un solo destino.
Infinito Open es una ciudad de experiencias, donde conviven lo sensorial, lo comercial y lo emocional.
El parque más grande de Argentina
Este infinito water park tiene un radio de 13 hectáreas, 270.000 m2 cubiertos. Además, una capacidad para 12.000 personas con 7 zonas tematizadas para distintos públicos y rangos etarios.
Hay disintos sectores, entre ellos un sector VIP, un sector de niños y familias, un sector multiespacio cultural, sector gastronómico con restaurantes temáticos, salas de entretenimiento y una peatonal con locales comerciales.
En cuanto a las atracciones 50 atracciones tienen más de 30 toboganes, una piscina de olas artificiales, un río lento de 500 metros, piscinas de arena, la vuelta al mundo de 108 metros de altura y reposeras y camastros.
Tienen tres tipos de pases para ingresar al club.
- AQUA FUN: Entrada general al parque: Menor (4 a 11 años): $59.00, Adulto: $71.999. Acceso básico a las atracciones del parque acuático.
- AQUA LOUNGE: Experiencia premium con servicios extras. Menor (4 a 11 años): $119.000, Adulto: $139.000. Incluye: Fast Pass Acceso al Área PLUS + LOUNGE, seguro de lluvia, combo comida (hamburguesa + papas + bebida)
- TRIBU CABAÑA LOUNGE: Opción full premium / grupal. Combo Tribu Cabaña Lounge (Adulto): $695.000. Incluye: Fast Pass, acceso al Área PLUS + LOUNGE, seguro de lluvia, frigobar, uso de cabaña lounge privada.