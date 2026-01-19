Sin agua por cinco horas: anuncian corte programado en este departamento de Mendoza

corte de agua (4) AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio.

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales sobre el departamento de Luján de Cuyo. Debido a trabajos de colocación de válvula esclusa, el miércoles 20 de enero, a partir de las 9 horas hasta las 14, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable de Pueyrredón desde Viamonte a Alzaga.

agua (1) Tomá las medidas necesarias para tener agua durante el corte.

Durante el corte del servicio: