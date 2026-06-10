Cómo adaptar una manguera de agua a cualquier canilla de la casa

Hoy te voy a contar qué deberías tener en cuenta para adaptar una manguera a la canilla de agua, sin dañar ni romper la goma.

Cómo conectar una manguera a la canilla de agua

Si la manguera es más grande que la canilla o más chica, nunca deberías forzar la conexión porque esto lo único que logra es que se pinche la manguera o que salga agua por un costado. La presión puede hacer que la manguera se salga y se termine empapando todo.

Antes de ir a la ferretería o tienda de conexiones hidráulicas, vas a tener que medir el diámetro de la manguera o preparar la manguera para llevarla a la tienda.

Existen adaptadores de manguera a rosca y a presión. Este detalle es muy importante, porque generalmente las canillas de la cocina no tienen rosca, entonces hay que comprar la de goma a presión.

mangueras Compra el adaptador correcto para la canilla.

También existen adaptadores para conectar más de una manguera a la vez. Todo esto es importante para no comprar cualquier cosa.

Una vez que tengas la medida de la manguera y tengas bien claro cómo funciona la canilla, lleva esta información a la ferretería para comprar el adaptador.

Si el adaptador que buscas no existe, como me pasó con el lavarropas, puedes comprar uno cercano a la medida y ajustar con presintos para que no se filtre el agua.

¿Y cómo puedo unir dos o más mangueras de agua?

Para conectar mangueras en casa, hay que conseguir coples o empalmes de manguera. Estas herramientas sirven para encastrar sin romper la goma o el plástico.

Embed - Como PIEZAR o UNIR MANGUERAS sin necesidad de HERRAMIENTAS

También se puede arreglar la manguera de agua realizando un pequeño corte y pegando con cinta negra o blanca a prueba de agua.