Cómo adaptar una manguera de agua a cualquier canilla de la casa

Cuando nos compramos un electrodoméstico nuevo que funciona con agua, cuando necesitamos regar unas plantas o llenar un balde para hacer cualquier cosa en la casa, puede que la manguera nos falle y no se conecte bien a la canilla. En estos casos hay que buscar soluciones reales en lugar de empezar a cortar o improvisar.
Por ejemplo, para poder usar el lavavajillas semiautomático que compré hace unas semanas, me di cuenta de que tenía que realizar la carga manual de agua conectando una manguera de inyección a la canilla de la cocina. La manguera era mucho más angosta que la canilla y, por lo tanto, no se podía enchufar.
Cuando estas cosas pasan, no podemos improvisar y pegar la manguera a la canilla o conectar a la fuerza. Los sistemas hidráulicos de este tipo funcionan por presión de agua y por encastre. Aunque no lo creas, hay un diseño muy pensado y evaluado detrás de cada modelo de manguera.
Hoy te voy a contar qué deberías tener en cuenta para adaptar una manguera a la canilla de agua, sin dañar ni romper la goma.
Cómo conectar una manguera a la canilla de agua
Si la manguera es más grande que la canilla o más chica, nunca deberías forzar la conexión porque esto lo único que logra es que se pinche la manguera o que salga agua por un costado. La presión puede hacer que la manguera se salga y se termine empapando todo.
Antes de ir a la ferretería o tienda de conexiones hidráulicas, vas a tener que medir el diámetro de la manguera o preparar la manguera para llevarla a la tienda.
Existen adaptadores de manguera a rosca y a presión. Este detalle es muy importante, porque generalmente las canillas de la cocina no tienen rosca, entonces hay que comprar la de goma a presión.
También existen adaptadores para conectar más de una manguera a la vez. Todo esto es importante para no comprar cualquier cosa.
Una vez que tengas la medida de la manguera y tengas bien claro cómo funciona la canilla, lleva esta información a la ferretería para comprar el adaptador.
Si el adaptador que buscas no existe, como me pasó con el lavarropas, puedes comprar uno cercano a la medida y ajustar con presintos para que no se filtre el agua.
¿Y cómo puedo unir dos o más mangueras de agua?
Para conectar mangueras en casa, hay que conseguir coples o empalmes de manguera. Estas herramientas sirven para encastrar sin romper la goma o el plástico.
También se puede arreglar la manguera de agua realizando un pequeño corte y pegando con cinta negra o blanca a prueba de agua.