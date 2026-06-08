El grave error que todos cometen en invierno: dispara el consumo de gas y arruina tu bolsillo

El error que todas las familias cometen en invierno

Dejar la calefacción prendida durante toda la noche es la equivocación que destruye cualquier intento de ahorro familiar, y muchas casas lo hacen bajo la premisa que señala que apagar y volver a prender es "volver a gastar de más".

Los expertos desmitifican esto por completo: una vez que una habitación alcanzó una temperatura agradable, mantener los quemadores al máximo mientras se duerme es un derroche absoluto de energía.

Durante las horas de descanso, el cuerpo humano se adapta al frío mediante el uso de ropa de cama adecuada. Dejar el sistema funcionando en ambientes vacíos o con personas durmiendo no solo provoca un pico innecesario en el consumo, sino que puede desmejorar el ambiente y resecar las vías respiratorias.

estufa, casa Dejar la estufa durante toda la noche no solo afecta a tu economía, sino también a tu salud.

Este hecho no solo puede desmejorar la calidad de sueño en una familia, sino que también pone en juego la seguridad: recuerda que toda combustión tiene riesgo de incendio dentro de casa.

En épocas donde cuidar la economía familiar es fundamental, modificar pequeñas conductas cotidianas marca la diferencia.

Cómo pasar el invierno sin gastar de más