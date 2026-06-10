La Universidad de Congreso reconoció a referentes e instituciones comprometidas con el ambiente

En esta edición, las distinciones adoptaron la forma de una gota de agua, símbolo profundamente ligado a la identidad mendocina. Cada reconocimiento buscó destacar a quienes transforman el compromiso ambiental en acciones concretas que contribuyen al bienestar colectivo, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades.

Ambiente y agua: ejes centrales de las distinciones 2026

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de una mención póstuma al Dr. Gonzalo Nazar, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el Poder Judicial de Mendoza y a su papel fundamental en la creación y consolidación de la actual Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente y contra los Animales. Su legado lo convirtió en una referencia provincial en la protección jurídica del ambiente y de los seres sintientes no humanos.

También se entregó la Mención Bernabé Ascencio a la egresada Esp. Lic. Gabriela Lúquez, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al desarrollo de la sostenibilidad universitaria y la gestión ambiental.

Las distinciones alcanzaron a organismos públicos, municipios, organizaciones sociales, empresas, instituciones científicas y referentes de la comunidad que trabajan activamente por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la acción climática, la protección del agua, la reducción de desigualdades, la educación ambiental y la construcción de comunidades más resilientes. Entre los reconocidos se encontraron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Municipalidad de Maipú, Jóvenes por el Clima Argentina, Ana y Aldana Giménez Pozzoli, la Municipalidad de Guaymallén, Fundación Coloba, El Ranchón de la Abuela Ana, la Municipalidad de Godoy Cruz, la Municipalidad de Luján de Cuyo, la Dirección de Hidráulica de Mendoza, Toyota Yacopini Inversora SA, Bodega Santa Julia e IANIGLA.

universidad de congreso (3) Las distinciones alcanzaron a organismos públicos, municipios, organizaciones sociales, empresas, instituciones científicas y referentes de la comunidad que trabajan activamente por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Distinción destacada

La Universidad también distinguió al Prof. Abog. Guillermo Hernández por sus treinta años de docencia ininterrumpida en la Licenciatura en Gestión Ambiental, destacando su compromiso con la formación de profesionales y su aporte al desarrollo académico de la institución.

Al cierre de la ceremonia, autoridades y distinguidos participaron de la fotografía institucional y compartieron un brindis de camaradería, reafirmando el compromiso colectivo con la protección del ambiente y la construcción de un futuro más justo y sostenible.

La Mención al Compromiso Ambiental constituye una de las iniciativas más emblemáticas de la Universidad de Congreso, consolidándose como un espacio de reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan diariamente para que el desarrollo sostenible sea una realidad para las generaciones presentes y futuras.