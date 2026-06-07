Estrenan documental sobre Malvinas filmado durante la vigilia en Tierra del Fuego

Documental Ecos de Malvinas: vigilia de fuego de la Universidad de Congreso Afiche del documental "Ecos de Malvinas: vigilia de fuego". Foto: Gentileza Jorge Dragonetti

Realizado íntegramente por un equipo que amalgama la experiencia de docentes y el empuje de estudiantes de la Universidad de Congreso, el filme “Ecos de Malvinas: Vigilia de Fuego” se adentra en el corazón de Río Grande y Ushuaia para registrar qué sucede allí cada primero de abril.

Lejos del frío protocolo oficial, el audiovisual de 60 minutos capta la mística del desfile de medallas heroicas, las velas encendidas, el calor de las antorchas y un sentimiento de pertenencia que une de forma inquebrantable a la comunidad fueguina con el destino de las islas.

Filmaron durante la vigilia del 2 de abril en Tierra del Fuego

Este documental se presenta como un mosaico de voces que busca redefinir la manera en que el resto del país procesa, siente y transmite el legado de la guerra de 1982.

El proyecto es el fruto directo de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas, un espacio interdisciplinario que depende de las Facultades de Humanidades y de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso.

Coordinada por la Magíster Mariana Cóvolo -decana y productora ejecutiva de la cinta- y por el Magíster Jorge C. Dragonetti, quien asumió el rol de director y guionista, la iniciativa busca sacar la discusión geopolítica de las bibliotecas para transformarla en una vivencia compartida.

Equipo de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas visitando el ARA Irízar en el Puerto de Ushuaia durante el rodaje del documental Equipo de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas de la Universidad de Congreso visitó el ARA Irízar en el Puerto de Ushuaia durante el rodaje del documental. Foto: Gentileza Jorge Dragonetti

El pasado 2 de abril, el equipo integrado por 7 alumnos y docentes de esa cátedra viajó al epicentro de los homenajes para registrar un material audiovisual inédito que ahora verá la luz pública. Y que refleja la identidad de un pueblo que honra en cada esquina a sus héroes de Malvinas.

Para entender el espíritu del documental es necesario, en primer lugar, sumergirse en la singularidad geopolítica y emocional de la provincia que sirvió de escenario y en la guerra perdió parte de su territorio: las Islas Malvinas.

Tierra del Fuego, el lugar de la memoria

La mirada del director busca deconstruir ciertas nociones geográficas difusas que persisten en el imaginario colectivo del continente. Tierra del Fuego no es solo un paisaje turístico de lagos y montañas heladas; es el territorio civil que contuvo y contiene los latidos inmediatos de Malvinas, una herida abierta en su propia cartografía provincial.

"Incluso hay muchos que ni siquiera saben que el nombre completo es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que se trata de la provincia no sólo más joven, porque es provincia desde 1991, antes era simplemente un territorio nacional, sino que es la única provincia bicontinental y la más grande teniendo en cuenta esos territorios de todo el país. Impresionante. Además es el acceso a la Antártida, es un acceso estratégico", detalla a Diario UNO Jorge Dragonetti.

Esa inmensidad territorial contrasta con la cercanía humana y el dolor compartido que se percibe en las calles fueguinas. Porque a diferencia de las grandes urbes del centro y norte del país, donde el recuerdo de la guerra de Malvinas a menudo queda confinado a fechas efímeras del calendario escolar o a monumentos de bronce, en el extremo sur la posguerra se habitó desde el reconocimiento diario.

Ushuaia, Tierra del Fuego - Monumento por Malvinas El director del documental cuenta que cada rincón de Tierra del Fuego vive la "malvinización" todo el año. Foto: Gentileza Jorge Dragonetti

La vinculación comunitaria con el conflicto bélico responde a que para los habitantes de Tierra del Fuego las Malvinas forman parte de su jurisdicción cotidiana, usurpada pero presente en la memoria colectiva.

"Es súper emocionante estar ahí en una vigilia por Malvinas. Ellos vivieron muy de cerca la guerra, o sea, Tierra del Fuego fue el protagonista, es la única provincia del país a la que le ha sido arrebatada una parte de su territorio. Porque las Malvinas forman parte de Tierra del Fuego. Y cómo la comunidad está comprometida con eso emociona, lo sentís en las calles, en cada rincón de Ushuaia o Río Grande", explica el director del documental que fue rodado en esas ciudades el 2 de abril pasado.

Un documental por Malvinas con valor simbólico y universal

Ese compromiso identitario es lo que el equipo audiovisual buscó plasmar en las pantallas. No se trataba simplemente de registrar un acto oficial más, sino de desentrañar las razones sociológicas y humanas de por qué una sociedad entera decide pasar la noche en vela, desafiando las temperaturas bajo cero a orillas del Atlántico, sosteniendo antorchas y compartiendo un fuego que se hereda de padres a hijos.

El estreno del documental no fue librado al azar. Se fijó para este miércoles 10 de junio, una fecha de significación histórica en el calendario nacional, ya que se conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

Debido al interés que despertó en las familias mendocinas de veteranos y caídos en Malvinas, además de autoridades y estudiantes universitarios, la proyección del miércoles por la noche en el Microcine Municipal será sólo para invitados. No obstante, la Universidad de Congreso subirá el documental a su web oficial y a su cuenta en YouTube para que sea de libre acceso.

Equipo del documental "Ecos de Malvinas: vigilia de fuego" de la cátedra abierta de la Universidad de Congreso Profesores y alumnos de la Universidad de Congreso viajaron a Tierra del Fuego para registrar la vigilia del 2 de abril. Foto: Gentileza Jorge Dragonetti

"Será un momento especial el miércoles, podremos mostrar parte del trabajo que venimos realizado en la Cátedra Abierta con este mensaje de Malvinización", remarca el director de “Ecos de Malvinas: Vigilia de Fuego”.

Es que la premisa de la cátedra y de la Universidad de Congreso es, desde sus inicios, que el conocimiento y los registros históricos no queden guardados bajo llave ni restringidos al ámbito académico y busca romper las barreras de exhibición para garantizar que el testimonio llegue a cada hogar, aula y rincón del mapa argentino.

Se viene un libro de cuentos sobre Malvinas

En este sentido, Jorge Dragonetti aporta que "mientras más personas se topen con este mensaje malvinero es mucho mejor. Al igual que los libros y que todos los papers de divulgación académica que desarrollamos en la cátedra están de acceso absolutamente gratis".

La producción del documental de 60 minutos -que cuenta además con la destacada narración y voz en off del reconocido comunicador Sergio “Coco” Gras y la edición de Franco Allegretti- es apenas la punta de lanza de un proyecto pedagógico mucho más amplio.

El equipo de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas ya cuenta con el antecedente de haber publicado el libro “Ecos de Malvinas: 41 años, 41 entrevistas”, una recopilación de historia oral con veteranos de diversos puntos de la Argentina. Ahora, el nuevo desafío apunta de manera directa a los más pequeños del sistema educativo.

En la Vigilia de Río Grande. Rocío Ortolano, Hernán Cotela y Jorge C. Dragonetti, equipo del documental sobre Malvinas Parte del equipo del documental durante la vigilia por Malvinas en Río Grande, capital de Tierra del Fuego. Foto: Gentileza Jorge Dragonetti

La cátedra de la Universidad de Congreso planifica para agosto presentar una nueva obra titulada “Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco”. Se trata de un volumen de literatura infantil ilustrado, pensado específicamente para estudiantes de nivel primario de Mendoza.

Lo innovador de este particular libro de cuentos radica en que los relatos están basados en las vivencias reales que los propios veteranos confiaron al equipo, pero adaptados pedagógicamente para las infancias a través de un taller literario que tomaron los profesores y alumnos universitarios de la cátedra abierta sobre Malvinas.

Sembrar en las infancias memoria sobre Malvinas

"La idea es que cada escuela de la provincia de Mendoza tenga este libro de cuentos sobre Malvinas con una sección de guía para el docente, para que sepa cómo trabajar durante el año y desde las distintas disciplinas lo que es Malvinas", anticipa Dragonetti.

El libro suma ilustraciones y su autoría recae en el mismo equipo, profesores y alumnos, de la cátedra que este miércoles estrena el documental.

Desde la Universidad de Congreso remarcan que el objetivo pedagógico dista mucho de cualquier intento de glorificación del conflicto armado o de discursos que alimenten la guerra.

La "vigilia de fuego" no se apaga ni en Malvinas ni en Mendoza

Por el contrario, la intención es entresacar de la crudeza de la historia aquellos valores humanos esenciales que sirvan para la formación ciudadana de los niños mendocinos, distribuyendo el ejemplar acompañado de una detallada guía para los maestros.

"Queremos sembrar ciertos valores que podemos sacar a flote desde lo que fue la guerra, porque obviamente no queremos recuperarla de manera violenta ni a través de la guerra, nunca es el camino; pero sí los valores de compañerismo, de respeto y amor por la Patria, de la entrega por el otro, de la unión y la memoria, todos esos valores promueve este libro con la intención de que los niños puedan absorber eso de las vivencias de los veteranos", sostiene el coordinador de la cátedra abierta sobre Malvinas en la Universidad de Congreso.

Al integrar la investigación académica con la producción audiovisual y la extensión comunitaria, la causa Malvinas deja de ser un capítulo de los manuales de historia para convertirse, tal como lo demuestra el documental realizado en Tierra del Fuego, en una presencia viva, un fuego que pasa de mano en mano y que se niega a apagarse.