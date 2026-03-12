Pocos lo saben: la bandera de esta provincia argentina también simboliza a Malvinas y la Antártida

Esto se debe a que la provincia, creada oficialmente en 1990, tiene jurisdicción administrativa sobre estas áreas. Por ello, su bandera fue concebida como un símbolo que reflejara la identidad geográfica, histórica y política de estos territorios.

El diseño fue elegido en 1999 y desde entonces, la bandera se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la provincia y de su relación con el Atlántico Sur y el continente antártico.

bandera de tierra del fuego (1) La proporción de la bandera es de 2:3.

El paño está dividido en dos grandes campos de color: naranja y azul, separados por una figura blanca que representa un albatros en vuelo. El color naranja simboliza el fuego, elemento que dio nombre al archipiélago cuando los primeros navegantes europeos observaron las fogatas encendidas por los pueblos originarios en las costas de Tierra del Fuego.

El sector azul representa el mar y el cielo del sur, destacando la proyección marítima y antártica de la provincia. En ese mismo espacio aparece la constelación de la Cruz del Sur, una referencia tradicional para los navegantes del hemisferio sur y un símbolo profundamente ligado a la identidad austral.

La figura del albatros blanco, que atraviesa la bandera, simboliza libertad, unión y el vínculo entre los distintos territorios que forman parte de la provincia.