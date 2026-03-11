El pueblo de montaña argentino que fue elegido como uno de los más hospitalarios del mundo

La plataforma de reservas Booking analizó más de 370 millones de opiniones verificadas para dar forma a la 14.ª edición de los Traveller Review Awards. Según los datos obtenidos, el 45 % de los viajeros considera que la amabilidad de los residentes locales representa un factor determinante al seleccionar un destino en Argentina. Esta tendencia resalta la importancia de la atención personalizada y el ambiente acogedor en la planificación de las vacaciones modernas.

El reconocimiento a la hospitalidad en San Martín de los Andes

san martin de los andes lago San Martín de Los Andes es un pueblo que parece tenerlo todo.

El espíritu de servicio en la cordillera permitió que esta localidad no solo liderara las preferencias nacionales, sino que también integrara el ránking de los diez destinos más hospitalarios del planeta. La gerente general de la compañía para el país, Jimena Gutiérrez, definió a esta virtud como la capacidad de lograr que el otro se sienta en casa a pesar de la distancia. El galardón premia el esfuerzo colectivo de una comunidad que transforma el turismo en una experiencia cálida.