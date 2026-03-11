El pueblo de montaña argentino que fue elegido como uno de los más hospitalarios del mundo

La hospitalidad define la esencia de un viaje inolvidable. El concepto trasciende la simple hotelería y se manifiesta en cada interacción que un visitante mantiene con el entorno. En este escenario, un pueblo de la Patagonia logró posicionarse en la cima de las preferencias globales. San Martín de los Andes, ubicado en la provincia de Neuquén, recibió un reconocimiento que subraya el compromiso de sus habitantes con el bienestar de quienes llegan desde latitudes remotas.
La plataforma de reservas Booking analizó más de 370 millones de opiniones verificadas para dar forma a la 14.ª edición de los Traveller Review Awards. Según los datos obtenidos, el 45 % de los viajeros considera que la amabilidad de los residentes locales representa un factor determinante al seleccionar un destino en Argentina. Esta tendencia resalta la importancia de la atención personalizada y el ambiente acogedor en la planificación de las vacaciones modernas.
El reconocimiento a la hospitalidad en San Martín de los Andes
El espíritu de servicio en la cordillera permitió que esta localidad no solo liderara las preferencias nacionales, sino que también integrara el ránking de los diez destinos más hospitalarios del planeta. La gerente general de la compañía para el país, Jimena Gutiérrez, definió a esta virtud como la capacidad de lograr que el otro se sienta en casa a pesar de la distancia. El galardón premia el esfuerzo colectivo de una comunidad que transforma el turismo en una experiencia cálida.
Situado a orillas del lago Lácar y a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires, el pueblo sirve como punto de acceso estratégico al Parque Nacional Lanín y la emblemática Ruta de los Siete Lagos. La geografía montañosa acompaña una infraestructura diversa que incluye desde casas de campo hasta alquileres temporarios. La variedad de opciones de alojamiento contribuyó significativamente a que los usuarios calificaran de manera sobresaliente su estadía en el sur del país.
El top 10
- Montepulciano, Italia
- Magong, Taiwán
- San Martín de los Andes, Argentina
- Harrogate, Reino Unido
- Fredericksburg, Estados Unidos
- Pirenópolis, Brasil
- Swakopmund, Namibia
- Takayama, Japón
- Noosa Heads, Australia
- Klaipda, Lituania