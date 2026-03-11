Inicio Sociedad Árboles
Ni cochinilla, ni pulgón: la plaga que mata a tu árbol limonero y cómo identificarla

Tu árbol limonero puede ser una víctima de esta plaga que puede, entre otras cosas, detener su crecimiento en poco tiempo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Puedes identificar la plaga a tiempo e, incluso, eliminarla con elementos caseros. 

Tener un árbol limonero en el jardín es un lujo que regala frescura y frutos todo el año. Sin embargo, muchos aficionados a la jardinería se encuentran con un enemigo silencioso que deforma las hojas y detiene el crecimiento de sus limones.

Aunque solemos culpar a las hormigas o al pulgón, existe una plaga específica que, si no se controla, puede comprometer la vida del árbol: el gusano minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella).

limonero, plagas.jpg
Esta plaga puede detener el crecimiento de tu &aacute;rbol limonero.&nbsp;

La plaga que mata en poco tiempo a tu árbol limonero

A diferencia de otros insectos que se alimentan de la superficie, el minador es una larva que vive literalmente "dentro" de la hoja. Se trata de la fase larvaria de una pequeña polilla que deposita sus huevos en los brotes más tiernos del árbol.

Aunque técnicamente el minador no seca el tronco de un día para otro, su daño es estructural y acumulativo:

  • Detención del crecimiento: al atacar los brotes nuevos, el árbol deja de generar follaje sano.
  • Fotosíntesis ineficiente: las hojas enrolladas y necróticas no pueden procesar la luz solar, debilitando al limonero hasta dejarlo sin energía para dar frutos.
  • Puerta de entrada a enfermedades: las heridas que deja la plaga son el acceso perfecto para hongos y bacterias letales que sí pueden terminar con la vida del ejemplar.
plaga, limonero
Puedes combatir a esta plaga con elementos caseros y evitando el uso de qu&iacute;micos.&nbsp;

Para combatir esta plaga, no es necesario recurrir a químicos agresivos que dañen los frutos. La combinación de aceite de Neem y jabón potásico es el tratamiento natural y biológico más efectivo.

Cómo identificar la plaga a tiempo

La detección temprana es la única forma de salvar la estética y salud de tu limonero. Presta atención a estos tres signos:

  • Caminos plateados: líneas sinuosas brillantes en el haz o envés de las hojas jóvenes.
  • Hojas enrolladas: las hojas se curvan hacia adentro, protegiendo a la larva en su interior.
  • Crecimiento raquítico: si notas que tu árbol tiene muchas flores pero los brotes nuevos nacen deformes y marrones, el minador ya está instalado.

