Ni cochinilla, ni pulgón: la plaga que mata a tu árbol limonero y cómo identificarla

Aunque solemos culpar a las hormigas o al pulgón, existe una plaga específica que, si no se controla, puede comprometer la vida del árbol: el gusano minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella).

limonero, plagas.jpg Esta plaga puede detener el crecimiento de tu árbol limonero.

La plaga que mata en poco tiempo a tu árbol limonero

A diferencia de otros insectos que se alimentan de la superficie, el minador es una larva que vive literalmente "dentro" de la hoja. Se trata de la fase larvaria de una pequeña polilla que deposita sus huevos en los brotes más tiernos del árbol.