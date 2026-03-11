Compró una isla desierta, plantó 16.000 árboles y la convirtió en un santuario único que conquistó al mundo

Junto a su amigo René Antoine Lafortune, un joven local de 19 años, Grimshaw inició un proyecto de restauración ecológica que se convertiría en su obra de vida. Con herramientas básicas y mucho esfuerzo, abrieron senderos a pico y pala, estudiaron qué especies vegetales podrían prosperar en el clima isleño y comenzaron una reforestación masiva de la isla. Eligieron especies resistentes como la caoba para estabilizar el suelo y palmeras que pudieran ofrecer refugio y alimento a la fauna.

_Grimshaw isla (2)

El resultado tras la creación de este santuario único

Plantaron más de 16.000 árboles a mano durante décadas, transformando la isla de un terreno casi desértico en un bosque tropical vibrante. Esa restauración no solo estabilizó el suelo: atrajo de vuelta a más de 200 especies de aves y permitió que animales emblemáticos de la región, como las tortugas gigantes de Aldabra, encontraran un santuario seguro.

A pesar de las ofertas multimillonarias, incluyendo una que se dice que llegó a los 50 millones de dólares, Grimshaw se mantuvo firme. La isla no estaba en venta. Él sabía que vender Moyenne significaría su transformación en un destino turístico exclusivo, con hoteles y ocio, y eso destruiría el ecosistema que con tanto esfuerzo había reconstruido.

Tras su muerte en 2012, Grimshaw logró que el gobierno de las Seychelles declarara a Moyenne como Parque Nacional, garantizando su protección legal y preservando su legado verde para siempre.