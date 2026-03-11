Inicio Sociedad Isla
Mundo

Compró una isla desierta, plantó 16.000 árboles y la convirtió en un santuario único que conquistó al mundo

Esta isla es un pequeño rincón del planeta que sigue siendo un santuario ecológico sin mansiones de ricos, sin cemento ni grandes negocios

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Hay historias que parecen sacadas de un libro de aventuras y la de la isla Brendon Grimshaw es una de ellas. En 1962, este periodista británico decidió hacer algo que pocos se atreven. Compró una isla desierta en el corazón del océano Índico y tras plantar miles de árboles la trasnformó en un lugar único.

Esa pequeña isla, llamada Moyenne, estaba prácticamente abandonada y erosionada, sin vegetación significativa ni fauna visible, y había permanecido deshabitada durante varias décadas.

_Grimshaw isla

Compró una isla desierta, plantó 16.000 árboles y la convirtió en un santuario único que conquistó al mundo

No era un paraíso tropical intacto. La falta de árboles había dejado sus suelos vulnerables a la erosión, la vegetación original había desaparecido casi por completo y la fauna que alguna vez vivió allí se había marchado o reducido drásticamente. Ante ese panorama, Grimshaw no vio una oportunidad para construir un resort o una villa lujosa, sino un propósito de vida: devolverle la vida a la isla.

Junto a su amigo René Antoine Lafortune, un joven local de 19 años, Grimshaw inició un proyecto de restauración ecológica que se convertiría en su obra de vida. Con herramientas básicas y mucho esfuerzo, abrieron senderos a pico y pala, estudiaron qué especies vegetales podrían prosperar en el clima isleño y comenzaron una reforestación masiva de la isla. Eligieron especies resistentes como la caoba para estabilizar el suelo y palmeras que pudieran ofrecer refugio y alimento a la fauna.

_Grimshaw isla (2)

El resultado tras la creación de este santuario único

Plantaron más de 16.000 árboles a mano durante décadas, transformando la isla de un terreno casi desértico en un bosque tropical vibrante. Esa restauración no solo estabilizó el suelo: atrajo de vuelta a más de 200 especies de aves y permitió que animales emblemáticos de la región, como las tortugas gigantes de Aldabra, encontraran un santuario seguro.

A pesar de las ofertas multimillonarias, incluyendo una que se dice que llegó a los 50 millones de dólares, Grimshaw se mantuvo firme. La isla no estaba en venta. Él sabía que vender Moyenne significaría su transformación en un destino turístico exclusivo, con hoteles y ocio, y eso destruiría el ecosistema que con tanto esfuerzo había reconstruido.

Tras su muerte en 2012, Grimshaw logró que el gobierno de las Seychelles declarara a Moyenne como Parque Nacional, garantizando su protección legal y preservando su legado verde para siempre.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar