Hay historias que parecen sacadas de un libro de aventuras y la de la isla Brendon Grimshaw es una de ellas. En 1962, este periodista británico decidió hacer algo que pocos se atreven. Compró una isla desierta en el corazón del océano Índico y tras plantar miles de árboles la trasnformó en un lugar único.
Esa pequeña isla, llamada Moyenne, estaba prácticamente abandonada y erosionada, sin vegetación significativa ni fauna visible, y había permanecido deshabitada durante varias décadas.
Compró una isla desierta, plantó 16.000 árboles y la convirtió en un santuario único que conquistó al mundo
No era un paraíso tropical intacto. La falta de árboles había dejado sus suelos vulnerables a la erosión, la vegetación original había desaparecido casi por completo y la fauna que alguna vez vivió allí se había marchado o reducido drásticamente. Ante ese panorama, Grimshaw no vio una oportunidad para construir un resort o una villa lujosa, sino un propósito de vida: devolverle la vida a la isla.
Junto a su amigo René Antoine Lafortune, un joven local de 19 años, Grimshaw inició un proyecto de restauración ecológica que se convertiría en su obra de vida. Con herramientas básicas y mucho esfuerzo, abrieron senderos a pico y pala, estudiaron qué especies vegetales podrían prosperar en el clima isleño y comenzaron una reforestación masiva de la isla. Eligieron especies resistentes como la caoba para estabilizar el suelo y palmeras que pudieran ofrecer refugio y alimento a la fauna.
El resultado tras la creación de este santuario único
Plantaron más de 16.000 árboles a mano durante décadas, transformando la isla de un terreno casi desértico en un bosque tropical vibrante. Esa restauración no solo estabilizó el suelo: atrajo de vuelta a más de 200 especies de aves y permitió que animales emblemáticos de la región, como las tortugas gigantes de Aldabra, encontraran un santuario seguro.
A pesar de las ofertas multimillonarias, incluyendo una que se dice que llegó a los 50 millones de dólares, Grimshaw se mantuvo firme. La isla no estaba en venta. Él sabía que vender Moyenne significaría su transformación en un destino turístico exclusivo, con hoteles y ocio, y eso destruiría el ecosistema que con tanto esfuerzo había reconstruido.
Tras su muerte en 2012, Grimshaw logró que el gobierno de las Seychelles declarara a Moyenne como Parque Nacional, garantizando su protección legal y preservando su legado verde para siempre.