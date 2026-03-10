La estratégica isla que China y Estados Unidos no puede tocar: "una fortaleza del petróleo"

Esa infraestructura no es solo un activo económico. Es una palanca de influencia regional. Si esta isla quedara inoperante el flujo de petróleo iraní podría caer drásticamente, debilitando al gobierno de Teherán y afectando mercados energéticos globales. Para Estados Unidos, Kharg representa una meta hipotética de presión estratégica. Según según JP Morgan la crisis del petróleo empeorará si EE.UU. e Israel toman la isla iraní de Kharg.

Isla de Kharg (2)

La isla como peón geopolítico

China, por su parte, no busca dominar físicamente islas como Kharg, pero su interés estratégico en Irán y la región es profundo y duradero. Pekín ha firmado acuerdos de cooperación a largo plazo con Irán y es uno de los principales compradores de su petróleo, lo que lo vuelve un socio económico vital para Teherán.

Esto produce una situación compleja. Mientras Washington valora la opción de presionar los recursos energéticos iraníes, Beijing depende de esos mismos recursos, y cualquier intento de desestabilizar la producción iraní puede afectar los mercados energéticos que sostienen la economía china.

La isla de Kharg no es una “fortaleza intocable” en términos militares pero sí es un punto estratégico de enorme peso para Irán, un posible blanco de presión estadounidense y un activo cuya existencia influye en las decisiones de potencias como China.

Durante la Guerra Irán-Irak, la isla fue un objetivo estratégico, ya que controlar sus instalaciones petroleras afectaba directamente la economía iraní.

La Isla de Kharg, tiene varias características geográficas importantes: