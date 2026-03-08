Las islas que Argentina disputó con otro país de América del Sur

Durante el siglo XX, la tensión llegó a niveles cercanos a un conflicto armado, y la región se convirtió en escenario de negociaciones, tratados y arbitrajes que buscaban evitar la guerra. El conflicto no se limitaba a la ocupación física de la tierra. Implicaba control sobre rutas marítimas, acceso a recursos pesqueros y, en general, la reafirmación de la soberanía nacional.

islas Picton, Lennox y Nueva

La importancia de estas islas y en manos de quién están

Durante décadas, Argentina y Chile disputaron su soberanía debido a interpretaciones distintas del Tratado de Límites de 1881 entre Argentina y Chile.

En 1977, un arbitraje internacional falló a favor de Chile, decisión que Argentina rechazó inicialmente. La tensión escaló y ambos países estuvieron cerca de la guerra en 1978. Finalmente, tras años de mediación internacional, el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984 puso fin al conflicto y reconoció la soberanía chilena sobre las islas.

Estas islas, aunque pequeñas, poseen una relevancia estratégica crucial. Su ubicación condiciona la navegación por los canales australes y el acceso a zonas ricas en recursos naturales. Para Argentina, mantener su reclamo no es solo una cuestión de territorio, sino de historia y memoria.

Más allá de la política, estas islas tienen un valor cultural y simbólico profundo. Representan la capacidad de un país de defender sus derechos sin recurrir a la fuerza y de reconocer la importancia del diálogo y el arbitraje internacional. Son un recordatorio de que, incluso en los rincones más inhóspitos del mundo, la historia humana deja su huella y moldea la identidad de naciones enteras.