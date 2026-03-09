La isla estratégica que Argentina le ganó a un país de América del Sur

Aunque su superficie es reducida, de alrededor de 1,8 km², posee una característica particular. A diferencia de muchas islas del delta formadas por sedimentos, Martín García tiene un origen rocoso, lo que le da mayor altura y estabilidad. Actualmente es una reserva natural con bosques, senderos y una pequeña comunidad que habita el lugar.

Isla Martin Garcia (2)

La historia diplomática de esta isla

La historia de la disputa por la Isla Martín García se remonta al siglo XIX, cuando el control del estuario del Río de la Plata era fundamental para el comercio y la política regional. Durante distintos momentos de ese siglo, la isla fue ocupada por fuerzas militares de diferentes bandos en conflictos vinculados con la organización del territorio y el control de la navegación. Con el paso del tiempo, tanto Argentina como el entonces Uruguay consideraron estratégica su posición.

La tensión se debía principalmente a su ubicación. Aunque estaba más cerca de la costa uruguaya, la isla era administrada por Argentina desde el siglo XIX. Esto generó discusiones diplomáticas entre ambos países durante décadas. Finalmente, la situación se resolvió mediante acuerdos internacionales. El más importante fue el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado por Argentina y Uruguay, que estableció definitivamente los límites en el estuario y reconoció la soberanía argentina sobre Martín García.