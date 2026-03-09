La isla estratégica que Argentina le ganó a un país de América del Sur

Entre Argentina y otra nación, donde confluyen algunas de las vías fluviales más importantes de América del Sur, existe una pequeña isla que a lo largo de la historia ha adquirido una enorme relevancia estratégica.
Desde tiempos coloniales, controlar ciertos puntos del río significaba dominar el acceso a rutas comerciales, vigilar la navegación y asegurar posiciones militares. Por esa razón, varias potencias y, más tarde, los nuevos Estados de América del Sur prestaron especial atención a esta isla, ubicada en una zona clave del continente.
La isla estratégica que Argentina le disputó otro país de América del Sur
Se trata de la Isla Martín García, una pequeña isla que hoy pertenece a Argentina. Se encuentra cerca de la desembocadura de los ríos Río Paraná y Río Uruguay, lo que históricamente la convirtió en un punto ideal para controlar el tráfico fluvial hacia el interior de América del Sur.
Aunque su superficie es reducida, de alrededor de 1,8 km², posee una característica particular. A diferencia de muchas islas del delta formadas por sedimentos, Martín García tiene un origen rocoso, lo que le da mayor altura y estabilidad. Actualmente es una reserva natural con bosques, senderos y una pequeña comunidad que habita el lugar.
La historia diplomática de esta isla
La historia de la disputa por la Isla Martín García se remonta al siglo XIX, cuando el control del estuario del Río de la Plata era fundamental para el comercio y la política regional. Durante distintos momentos de ese siglo, la isla fue ocupada por fuerzas militares de diferentes bandos en conflictos vinculados con la organización del territorio y el control de la navegación. Con el paso del tiempo, tanto Argentina como el entonces Uruguay consideraron estratégica su posición.
La tensión se debía principalmente a su ubicación. Aunque estaba más cerca de la costa uruguaya, la isla era administrada por Argentina desde el siglo XIX. Esto generó discusiones diplomáticas entre ambos países durante décadas. Finalmente, la situación se resolvió mediante acuerdos internacionales. El más importante fue el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado por Argentina y Uruguay, que estableció definitivamente los límites en el estuario y reconoció la soberanía argentina sobre Martín García.