Creyeron que esta especie estaba extinta hace 6000 años: la descubrieron nuevamente en una isla

El mundo científico celebra un acontecimiento que desafía las estadísticas biológicas tras el descubrimiento de dos ejemplares de marsupiales que se consideraban desaparecidos. Estas criaturas, que solo se conocían mediante el registro fósil, habitan en una región remota al norte de Australia. Los expertos asociaban a estos animales con una extinción ocurrida hace aproximadamente 6000 años, pero los trabajos de campo recientes confirmaron que ambas poblaciones permanecen activas en su entorno natural.
Los protagonistas de este hallazgo son el pósum de dedos largos y el planeador de cola anillada. Ambas criaturas habitan en una isla de geografía compleja, específicamente en la península de Bird's Head, situada en el extremo noroeste de Nueva Guinea. Este territorio funcionó como un refugio natural donde la especie logró sobrevivir al margen de los registros documentados por la zoología contemporánea hasta la fecha.
Un descubrimiento sin precedentes en la isla
La investigación contó con la colaboración fundamental de las comunidades indígenas Tambrauw y Maybrat. Gracias al conocimiento ancestral de estos pueblos, los científicos lograron documentar la presencia de los animales en los bosques antiguos. El pósum de dedos largos destaca por poseer una extremidad sumamente alargada que utiliza para extraer larvas de la madera en descomposición, mientras que el planeador de cola anillada utiliza su cola para desplazarse entre la vegetación densa de la selva tropical.
Tim Flannery, zoólogo del Museo Australiano, calificó la situación como algo trascendental. Según sus declaraciones, encontrar una sola especie que se creía bajo el efecto de la extinción es un evento fortuito, pero localizar dos al mismo tiempo representa un hecho que carece de comparativa en la historia reciente. Los estudios técnicos sobre este descubrimiento aparecieron publicados en la revista Records of the Australian Museum, detallando las características biológicas de cada ejemplar.
El origen de la especie
Los análisis taxonómicos determinaron que el planeador de cola anillada pertenece a un género completamente nuevo denominado Tous. Este nombre rinde homenaje a la forma en que los habitantes locales se refieren al animal. Se cree que esta rama evolutiva se separó de otros parientes cercanos hace millones de años, lo que convierte a este habitante de la isla en un eslabón único de la fauna de Oceanía.
A pesar de la alegría que genera este descubrimiento, los ecologistas manifiestan preocupación por el futuro de la especie. La pérdida de hábitat derivada de la tala de árboles representa una amenaza real para la continuidad de estos marsupiales. Por este motivo, los responsables del estudio decidieron mantener en reserva la ubicación exacta de las colonias para evitar la acción de traficantes de fauna silvestre y asegurar que los animales permanezcan en su entorno sin interferencias externas.