Creyeron que esta especie estaba extinta hace 6000 años: la descubrieron nuevamente en una isla

marsupial El descubrimiento se realizó en una isla, y creen que las especies no pueden sobrevivir fuera de ella.

Tim Flannery, zoólogo del Museo Australiano, calificó la situación como algo trascendental. Según sus declaraciones, encontrar una sola especie que se creía bajo el efecto de la extinción es un evento fortuito, pero localizar dos al mismo tiempo representa un hecho que carece de comparativa en la historia reciente. Los estudios técnicos sobre este descubrimiento aparecieron publicados en la revista Records of the Australian Museum, detallando las características biológicas de cada ejemplar.

El origen de la especie

Los análisis taxonómicos determinaron que el planeador de cola anillada pertenece a un género completamente nuevo denominado Tous. Este nombre rinde homenaje a la forma en que los habitantes locales se refieren al animal. Se cree que esta rama evolutiva se separó de otros parientes cercanos hace millones de años, lo que convierte a este habitante de la isla en un eslabón único de la fauna de Oceanía.

A pesar de la alegría que genera este descubrimiento, los ecologistas manifiestan preocupación por el futuro de la especie. La pérdida de hábitat derivada de la tala de árboles representa una amenaza real para la continuidad de estos marsupiales. Por este motivo, los responsables del estudio decidieron mantener en reserva la ubicación exacta de las colonias para evitar la acción de traficantes de fauna silvestre y asegurar que los animales permanezcan en su entorno sin interferencias externas.