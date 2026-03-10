La plantación de café urbana más grande del mundo está en América Latina y recibe nuevos árboles

En un mundo donde el café es mucho más que una bebida, convertirse en testigo de cómo esta planta atraviesa fronteras y contextos es fascinante. Entre montañas, árboles verdes y valles bañados por el sol, la plantación de café más grande del planeta en América Latina se prepara para un nuevo capítulo.
Miles de árboles jóvenes están siendo sembrados, prometiendo renovar la tierra, proteger los ecosistemas y sostener la tradición cafetera que conecta a cientos de familias con cada taza que llega a millones de hogares. Este no es solo un proyecto agrícola. Es un gesto de resiliencia, cuidado ambiental y apuesta por el futuro, donde la tierra, el clima y la cultura se entrelazan en cada semilla que brota.
La plantación de café urbana más grande del mundo recibe nuevos árboles
En el corazón urbano de São Paulo, Brasil, una historia curiosa y profundamente significativa está tomando forma. La que es considerada la plantación de café urbana más grande del mundo acaba de recibir un nuevo impulso con la introducción de alrededor de 1500 nuevos cafetos en sus terrenos. Lo extraordinario no es solo la cantidad de plantas, sino el lugar donde sucedió. Entre calles, edificios y el ritmo frenético de una de las metrópolis más grandes de América Latina.
Este proyecto, liderado por el Instituto Biológico de São Paulo, no es un jardín decorativo ni un experimento estético. Más bien, se trata de un laboratorio vivo en medio de la ciudad, donde científicos y agrónomos se desafían a entender cómo crecerán las variedades de café frente a las amenazas que plantea el clima cambiante, las plagas y las enfermedades que atacan las plantaciones tradicionales.
El origen de este proyecto
Se trata de árboles de café entre el asfalto, creciendo bajo el sol urbano, sus hojas verdes rozando el aire difícil de la ciudad. Entre estas nuevas plantas hay variedades resistentes a la roya del café y a los insectos, así como líneas más tolerantes a la sequía, que podrían ser claves si se piensa en un futuro donde el agua se vuelva un recurso cada vez más escaso.
Este experimento tiene raíces profundas. El instituto fue fundado en 1927 para enfrentar una crisis de plagas que devastaba los cultivos, y hoy sigue con la misma misión, adaptada a un contexto global diferente. Los investigadores combinan métodos tradicionales con técnicas biológicas, como el uso de insectos beneficiosos para controlar plaga, y observan cómo las distintas condiciones del suelo y del clima urbano afectan a cada cafeto.
Lo que ocurre en esta plantación urbana no es sólo una curiosidad de São Paulo. Es un símbolo de cómo la agricultura y la ciencia pueden reinventarse frente a la crisis climática, buscando respuestas a problemas que podrían determinar el futuro de uno de los productos más queridos del mundo.