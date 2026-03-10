La plantación de café urbana más grande del mundo está en América Latina y recibe nuevos árboles

Este proyecto, liderado por el Instituto Biológico de São Paulo, no es un jardín decorativo ni un experimento estético. Más bien, se trata de un laboratorio vivo en medio de la ciudad, donde científicos y agrónomos se desafían a entender cómo crecerán las variedades de café frente a las amenazas que plantea el clima cambiante, las plagas y las enfermedades que atacan las plantaciones tradicionales.

“Hacienda Tal” (1)

El origen de este proyecto

Se trata de árboles de café entre el asfalto, creciendo bajo el sol urbano, sus hojas verdes rozando el aire difícil de la ciudad. Entre estas nuevas plantas hay variedades resistentes a la roya del café y a los insectos, así como líneas más tolerantes a la sequía, que podrían ser claves si se piensa en un futuro donde el agua se vuelva un recurso cada vez más escaso.

Este experimento tiene raíces profundas. El instituto fue fundado en 1927 para enfrentar una crisis de plagas que devastaba los cultivos, y hoy sigue con la misma misión, adaptada a un contexto global diferente. Los investigadores combinan métodos tradicionales con técnicas biológicas, como el uso de insectos beneficiosos para controlar plaga, y observan cómo las distintas condiciones del suelo y del clima urbano afectan a cada cafeto.

Lo que ocurre en esta plantación urbana no es sólo una curiosidad de São Paulo. Es un símbolo de cómo la agricultura y la ciencia pueden reinventarse frente a la crisis climática, buscando respuestas a problemas que podrían determinar el futuro de uno de los productos más queridos del mundo.