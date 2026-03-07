Ese árbol que ha observado pasar generaciones, tempestades y silencios, es mucho más que un ser vivo. Es un puente entre el pasado y el presente, un testigo que parece anclado en el tiempo y en el corazón de la comunidad que lo cuida.

Arbol (1)

El árbol con el tronco más ancho del mundo: más de 40 metros en el corazón de América Latina

En el pueblo de Santa María del Tule, en el estado de Oaxaca, México, hay un gigante silencioso que desafía la comprensión común de lo que significa ser un árbol. Este coloso vegetal es conocido como el Árbol del Tule, y su fama no se basa en cuentos folklóricos ni en exageraciones.