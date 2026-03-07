Ese árbol que ha observado pasar generaciones, tempestades y silencios, es mucho más que un ser vivo. Es un puente entre el pasado y el presente, un testigo que parece anclado en el tiempo y en el corazón de la comunidad que lo cuida.
El árbol con el tronco más ancho del mundo: más de 40 metros en el corazón de América Latina
En el pueblo de Santa María del Tule, en el estado de Oaxaca, México, hay un gigante silencioso que desafía la comprensión común de lo que significa ser un árbol. Este coloso vegetal es conocido como el Árbol del Tule, y su fama no se basa en cuentos folklóricos ni en exageraciones.
Es, según las mediciones científicas y registros compartidos en fuentes reconocidas, el árbol con el tronco más ancho del mundo, con una circunferencia que supera los 40 metros. Si quisieras abrazarlo, necesitarías que una treintena de personas se tomen de las manos alrededor de él para cerrar ese círculo de madera viva.
Cómo es este árbol
- Especie y nombre científico: el Árbol del Tule es un ahuehuete, cuyo nombre científico es Taxodium mucronatum, un tipo de ciprés originario de México, conocido por su robustez y longevidad.
- Circunferencia del tronco: el tronco de este árbol tiene una circunferencia que ronda los 58 metros, lo que le ha otorgado el título de tener el diámetro más grande de tronco de árbol del mundo.
- Altura y copa: aunque no es gigantesco en altura comparado con secuoyas o eucaliptos, alcanza aproximadamente 4042 metros de altura, con una copa que puede cubrir cientos de metros cuadrados.
- Edad estimada: no hay un consenso absoluto, pero las evaluaciones más citadas sugieren que podría tener más de 2.000 años, siendo un anciano viviente que sobrevivió a múltiples eras.
- Peso colosal: se calcula que pesa alrededor de 630.636 toneladas, lo que lo convierte en uno de los árboles más masivos jamás registrados.
- Importancia cultural: para los moradores de Oaxaca, el árbol simboliza historia, vida comunitaria y tradición, y se ha integrado en celebraciones y relatos locales durante siglos.