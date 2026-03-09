El país de América Latina que lidera la captura del pez más pescado del mundo

La anchoveta peruana es un pez pequeño, de cuerpo alargado y fusiforme, con escamas plateadas que le dan brillo y ojos grandes adaptados a la visión en aguas profundas. Su boca es pequeña y orientada hacia arriba, ideal para filtrar plancton, su principal alimento. Mide entre 12 y 15 cm, con aletas cortas y delgadas que le permiten moverse ágilmente en cardúmenes densos. Tiene un crecimiento rápido y alcanza la madurez sexual en pocos meses, lo que favorece su reproducción constante.

Engraulis ringens (2)

La razón detrás del éxito

La razón principal del liderazgo de estos países de América Latina está en las condiciones naturales únicas de esta región. La corriente fría de Humboldt provoca un fenómeno conocido como afloramiento. Aguas profundas cargadas de nutrientes ascienden hacia la superficie, generando una gran cantidad de plancton. Este plancton alimenta a millones de peces pequeños, entre ellos la anchoveta, que se reproduce rápidamente y forma densas concentraciones cerca de la costa. Esta abundancia convierte al ecosistema en uno de los más productivos del planeta.

Otro factor clave es el uso industrial que tiene esta especie. A diferencia de muchos peces que se destinan principalmente al consumo directo, la anchoveta se captura en grandes volúmenes para producir harina y aceite de pescado. Estos productos son esenciales para la alimentación de peces en acuicultura, aves y ganado, lo que genera una enorme demanda internacional. Por esta razón, gran parte de las capturas se procesan en plantas industriales ubicadas cerca de los principales puertos pesqueros del Pacífico sudamericano.

Además, países como Perú han desarrollado una de las flotas pesqueras industriales más grandes del mundo para esta actividad. Barcos especializados, sistemas de monitoreo científico y temporadas de pesca reguladas permiten capturar grandes cantidades de anchoveta manteniendo cierto control sobre la sostenibilidad del recurso.