En los últimos años, América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento del tráfico aéreo y aeropuertos, impulsado por el turismo, los negocios y una mayor conectividad entre países.
El aeropuerto que revolucionará los viajes en América Latina: el nuevo gran hub de la región
La construcción de la nueva megaterminal en el Aeropuerto Internacional promete transformar la conectividad aérea de América Latina
Frente a este escenario, varios aeropuertos de América Latina iniciaron planes de expansión para adaptarse a la nueva demanda y competir como centros estratégicos de conexión internacional.
El aeropuertoque cambiará los viajes en América latina: será el gran hub de la región
En este sentido, surge el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, una obra que busca transformar la infraestructura aeroportuaria del país y posicionarlo como uno de los principales hubs de vuelos de América Latina.
La obra incluye una nueva terminal de pasajeros, una segunda pista de aterrizaje y una infraestructura pensada para manejar decenas de millones de viajeros al año. Con estas mejoras, el aeropuerto aspira a consolidarse como un gran hub regional.
Cómo será este nuevo aeropuerto de América Latina
- la nueva infraestructura permitirá atender hasta 30 millones de pasajeros al año, ampliando significativamente la capacidad del aeropuerto.
- incluirá sistemas automatizados de equipaje, controles migratorios más rápidos y tecnología digital para mejorar la experiencia de los pasajeros.
- el proyecto contempla nuevas vías de acceso, estacionamientos y una futura “ciudad aeropuerto”, con hoteles, comercios y centros logísticos alrededor de la terminal.
- el nuevo edificio tendrá 270.000 m², triplicando el tamaño del actual terminal de 90.000 m².
- contará con 67 posiciones de estacionamiento de aeronaves, lo que permitirá atender un mayor número de vuelos simultáneamente.
- tendrá 46 mangas de abordaje y decenas de salas de embarque, lo que agilizará el acceso de los pasajeros a los aviones.
- el proyecto contempla nuevas vías de acceso, estacionamientos y una futura “ciudad aeropuerto”, con hoteles, comercios y centros logísticos alrededor de la terminal.