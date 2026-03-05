Cuatro países de América Latina y Singapur se unen en pacto comercial histórico: un bloque sin precedentes

El PASFTA no solo rebaja barreras arancelarias, sino que también simplifica procedimientos aduaneros y da certidumbre legal para inversiones y comercio de servicios. Esto significa que las compañías pueden planificar con mayor seguridad sus movimientos en los mercados de Asia y América Latina sin tantas incertidumbres burocráticas.

El Pacific Alliance (Chile, Colombia, México y Perú) firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur (PASFTA), (3)

La implicacia de esta alianza entre América del Sur y Singapur

Para entender su alcance global, basta pensar que la Alianza del Pacífico representa, en conjunto, el noveno mayor poder económico del mundo, con una población de más de 235 millones de personas y una clase media en crecimiento, ansiosa por consumir productos internacionales y expandir cadenas productivas. Singapur, por su parte, sirve como puerta de entrada natural al sudeste asiático, gracias a su infraestructura portuaria y logística de clase mundial.

Pero más allá de las cifras y los gráficos, lo más valioso de este acuerdo es la oportunidad de integrar economías distantes. En términos prácticos, sectores como la agricultura, alimentos procesados, tecnología, servicios financieros y cadena de suministro pueden encontrar nuevos caminos y socios comerciales, que antes quizá estaban limitados por aranceles altos o trámites complejos. Además, el PASFTA incorpora disposiciones modernas sobre reglas de origen, que permiten sumar contenido regional a los productos exportados, y facilita la participación de pequeñas y medianas empresas en estos intercambios.

Si con un lápiz trazáramos una línea desde Santiago hasta Singapur, estaríamos dibujando más que un mapa. Estaríamos imaginando una red de colaboración comercial, un puente entre océanos que, más que unir territorios distantes, acerca sueños de desarrollo, empleo y crecimiento económico en dos lados del Pacífico.