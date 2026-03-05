Este tratado entre Singapur y estos cuatro países de América Latina no es un mero papel con firmas solemnes. Es, en esencia, una llave que abre puertas en ambos sentidos.
Cuatro países de América Latina y Singapur se unen en pacto comercial histórico: un bloque sin precedentes
Por un lado, permite a las exportaciones desde los cuatro países de América Latina acceder con aranceles preferenciales o incluso nulos al mercado singapurense, un centro neurálgico del comercio internacional que enlaza con Asia, África y Oceanía. Por el otro lado, da a Singapur mejores condiciones para colocar productos y servicios en los mercados de la Alianza, incluyendo bienes manufacturados, tecnología, servicios y más.
En una jugada que pinta de azul oceánico y rojo amanecer el mapa del comercio global, la Alianza del Pacífico (formada por Chile, Colombia, México y Perú) y Singapur firmaron el Acuerdo de Libre Comercio Pacific AllianceSingapore Free Trade Agreement (PASFTA), una alianza que acaba de entrar en vigor y que amplía de forma significativa las conexiones comerciales entre América Latina y la región AsiaPacífico.
El PASFTA no solo rebaja barreras arancelarias, sino que también simplifica procedimientos aduaneros y da certidumbre legal para inversiones y comercio de servicios. Esto significa que las compañías pueden planificar con mayor seguridad sus movimientos en los mercados de Asia y América Latina sin tantas incertidumbres burocráticas.
La implicacia de esta alianza entre América del Sur y Singapur
Para entender su alcance global, basta pensar que la Alianza del Pacífico representa, en conjunto, el noveno mayor poder económico del mundo, con una población de más de 235 millones de personas y una clase media en crecimiento, ansiosa por consumir productos internacionales y expandir cadenas productivas. Singapur, por su parte, sirve como puerta de entrada natural al sudeste asiático, gracias a su infraestructura portuaria y logística de clase mundial.
Pero más allá de las cifras y los gráficos, lo más valioso de este acuerdo es la oportunidad de integrar economías distantes. En términos prácticos, sectores como la agricultura, alimentos procesados, tecnología, servicios financieros y cadena de suministro pueden encontrar nuevos caminos y socios comerciales, que antes quizá estaban limitados por aranceles altos o trámites complejos. Además, el PASFTA incorpora disposiciones modernas sobre reglas de origen, que permiten sumar contenido regional a los productos exportados, y facilita la participación de pequeñas y medianas empresas en estos intercambios.
Si con un lápiz trazáramos una línea desde Santiago hasta Singapur, estaríamos dibujando más que un mapa. Estaríamos imaginando una red de colaboración comercial, un puente entre océanos que, más que unir territorios distantes, acerca sueños de desarrollo, empleo y crecimiento económico en dos lados del Pacífico.