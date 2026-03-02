Desde el corazón de la región de América Latina, un país ha sacudido los mapas de los recursos naturales, llamando la atención de potencias como China y Estados Unidos por su riqueza estratégica.
El país de América Latina en la mira tecnológica de China y Estados Unidos: posee tierras raras en abundacia
Con enormes depósitos de tierras raras, este país de América Latina se posiciona como un actor clave en la tecnología, captando a China y Estados Unidos
Su territorio, antes conocido principalmente por sus paisajes y su diversidad cultural, ahora se coloca en el centro de la geopolítica global, marcando un nuevo rumbo en la historia de América Latina.
La nación latinoamericana que atrae la atención de China y Estados Unidos gracias a sus abundantes reservas de tierras raras
En los últimos meses, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció ante la Asamblea Nacional que estudios preliminares han identificado más de 150 millones de toneladas de depósitos de tierras raras en zonas como Pedernales y la reserva minera de Ávila, en el suroeste del país. Este hallazgo coloca a la nación caribeña en el centro de atención de América Latina y del mundo, despertando el interés de gigantes como China y Estados Unidos por su potencial estratégico.
Estos hallazgos colocan al país en un papel inesperado dentro del sector tecnológico global. Las tierras raras, un grupo de 17 elementos esenciales para imanes, baterías, semiconductores y energías renovables, no son escasas, pero sí difíciles de extraer. Por eso, solo unos pocos países las producen, con China liderando y Estados Unidos atento a las oportunidades tecnológicas emergentes en América Latina.
La importancia de descubrimiento para este país de América Latina
La relevancia de estos minerales trasciende su nombre. En un mundo donde la electrónica, la energía limpia y la defensa son motores del desarrollo, las tierras raras se han vuelto materias primas estratégicas. Están en teléfonos inteligentes, motores de autos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de guía militar. Su demanda crece a medida que la tecnología se integra a todos los aspectos de la vida cotidiana.
Para este país de América Latina, este potencial representa una oportunidad única. Diversificar una economía aún muy dependiente del turismo y ganar un lugar en la cadena global de minerales críticos. Existe optimismo por atraer inversiones, desarrollar infraestructura especializada y usar estos recursos como impulso para la innovación y el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, el desafío es grande. Falta certificar qué depósitos son realmente explotables, implementar tecnologías adecuadas para su extracción y procesamiento, y asegurar que todo se haga respetando estándares ambientales y sociales. Entre montañas y costas, la República Dominicana se descubre a sí misma y al mundo, preparándose para escribir un nuevo capítulo en la historia de los recursos estratégicos del siglo XXI.