El país de América Latina en la mira tecnológica de China y Estados Unidos: posee tierras raras en abundacia

Estos hallazgos colocan al país en un papel inesperado dentro del sector tecnológico global. Las tierras raras, un grupo de 17 elementos esenciales para imanes, baterías, semiconductores y energías renovables, no son escasas, pero sí difíciles de extraer. Por eso, solo unos pocos países las producen, con China liderando y Estados Unidos atento a las oportunidades tecnológicas emergentes en América Latina.

Tierras raras república Dominicana (1)

La importancia de descubrimiento para este país de América Latina

La relevancia de estos minerales trasciende su nombre. En un mundo donde la electrónica, la energía limpia y la defensa son motores del desarrollo, las tierras raras se han vuelto materias primas estratégicas. Están en teléfonos inteligentes, motores de autos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de guía militar. Su demanda crece a medida que la tecnología se integra a todos los aspectos de la vida cotidiana.

Para este país de América Latina, este potencial representa una oportunidad única. Diversificar una economía aún muy dependiente del turismo y ganar un lugar en la cadena global de minerales críticos. Existe optimismo por atraer inversiones, desarrollar infraestructura especializada y usar estos recursos como impulso para la innovación y el crecimiento económico.

Al mismo tiempo, el desafío es grande. Falta certificar qué depósitos son realmente explotables, implementar tecnologías adecuadas para su extracción y procesamiento, y asegurar que todo se haga respetando estándares ambientales y sociales. Entre montañas y costas, la República Dominicana se descubre a sí misma y al mundo, preparándose para escribir un nuevo capítulo en la historia de los recursos estratégicos del siglo XXI.