Un camionero simuló que fue asaltado y le robaron toda la plata: cayó por un simple detalle que descuidó

camionero-santiago-del-estero2

El hallazgo del botín: escondido por el camionero

Bajo la supervisión de la fiscal de turno de Santiago del Estero, la policía procedió a realizar una serie de allanamientos y rastrillajes por el caso de asalto. La sorpresa llegó cuando los uniformados ingresaron a la vivienda de un familiar directo del camionero (su cuñado). Allí, oculto en una habitación y debajo de un colchón, encontraron los fajos de billetes que el chofer daba por “perdidos”, en una clara señal de estafa.

camionero-santiago-del-estero

Los puntos clave del caso de estafa:

La mentira: el camionero denunció una emboscada inexistente.

denunció una emboscada inexistente. La evidencia: las pericias en el lugar del supuesto hecho no arrojaron evidencias de violencia.

El cómplice: el dinero fue hallado en la casa de un pariente cercano en la localidad de Pinto.

camionero-santiago-del-estero3

Situación judicial del camionero

El camionero pasó de ser el denunciante de un robo agravado a quedar detenido por “falsa denuncia y defraudación”. La justicia de Santiago del Estero ahora intenta determinar si el cuñado también formaba parte del plan o si simplemente fue utilizado para ocultar el botín.

Lo que el camionero no calculó fue que, en la era de la trazabilidad y la criminalística moderna, un “autorrobo” requiere mucho más que una buena actuación.

Dato: la policía recuperó la totalidad del dinero, que ya fue restituido a los propietarios de la firma de transporte.