Crimen violento: un docente universitario fue encontrado asesinado y maniatado en su departamento

Crimen docente muerto

Minutos después arribo una ambulancia con personal del SAME y un médico constató el fallecimiento del docente. Los efectivos constataron que el departamento estaba revuelto, muy desordenado, aunque no había signos de que el ingreso estuviera forzado, por lo que sospecha que fue asesinado por algún conocido.

Un vecino aseguró que Aguirre vivía solo y no tenía hijos. Aunque por el momento, los investigadores no manejan ninguna hipótesis, sospechan que la víctima se habría encontrado con alguien durante la noche del martes y luego ambos fueron al departamento.

En ese sentido intentan reconstruir los últimos movimientos del docente, teniendo en cuenta que algunos allegados indicaron que hablaron con el profesor en las últimas horas del martes y no detectaron nada fuera de lo normal.

La muerte del docente generó sorpresa y conmoción entre vecinos y colegas. “Siempre fue amable con los alumnos, un tipo tranquilo”, afirmó un vecino que lo conocía.

Crimen docente habitación

En el lugar trabajaba la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, peritos de Policía Científica, mientras que la Justicia ordenó preservar la escena y avanzar con pericias forenses para determinar la causa exacta de la muerte y si hubo participación de terceros. Para ello ordenó la realización de la autopsia.

Aguirre se desempeñaba como profesor y director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) desde 2018. Además, trabajaba como docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El docente también dictaba la esa materia para el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las cárceles, principalmente en la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.