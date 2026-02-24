"Es un monstruo": una mujer fue a una cita y apareció 48 horas después maniatada en un descampado.

TV mujer secuestrada Tania Suárez y Néstor Maldonado se conocieron porque trabajaban en negocios cercanos. Luego, la mujer vivió una pesadilla.

Durante una entrevista en un canal de TV de Córdoba, la mujer calificó con dureza a Maldonado: “Es un monstruo y una mala persona”, dijo, y se mostró muy afectada por la repercusión del caso, en especial, por las versiones que circularon desde que el hombre recuperó la libertad, aunque sigue imputado por "privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y abuso sexual con acceso carnal".

“Estoy mal por todo lo que se dice. No es como él lo contó. Mi familia recibió amenazas y a mi hija le escriben cosas horribles”, expresó con dolor, y de acuerdo a su relato, la relación con Maldonado se inició en 2021, cuando ella trabajaba en una concesionaria cercana al bar donde el hombre se desempeñaba como mozo. “Era atento, me dejaba un bombón o un alfajor. Me decía que si me notaba triste podía hablar con él”, comentó.

Suárez negó con firmeza al descartar que haya existido una relación sentimental con el ahora imputado. “Se armó una historia que no es real. Nunca fuimos pareja, solo una amistad. A veces hablábamos, a veces no, pero nada más que eso”, sostuvo.

Tania salió de su casa en barrio Argüello Norte el 11 de enero pasado, tras coordinar por mensaje un encuentro con Maldonado. En un principio, la cita se concretaría en una plaza para tomar unos mates. Pero después, tras una breve charla, se encontraron en la Terminal de Ómnibus de Córdoba y allí el hombre le propuso ir a las sierras para “despejarse”, por lo que el destino final fue Capilla del Monte.

“Yo no estaba bien anímicamente. Venía atravesando una situación de violencia y estaba deprimida”, admitió la mujer y reveló que ese día había tomado fármacos. “Había tomado medicación queriendo atentar contra mi vida. No estaba en mis cabales cuando escribí esos mensajes”, aclaró Suárez.

TV mujer descampado La mujer que estuvo 48 horas desaparecidas tras ir a una cita fue encontrada en un descam pado de La Cumbre.

Durante las horas en que estuvo lejos de su casa, su hija de 17 años recibió mensajes de textos que le provocaron alarma, ya que le cometaba que el hombre no era el mismo de la foto y que incluso tenía “cara de Sajen”, en alusión al histórico violador serial de Córdoba. Además mencionó la aparición de un supuesto amigo y de situaciones que le generaban alguna situación de incomodidad.

Sobre los mensajes que le enviaba a su hija, durante la entrevista aseguró que respondió bajo presión. “Él me dijo que le dijera a mi hija que estaba con otra persona porque ella no lo quería. Sabía que estaba obsesionado conmigo y me hostigaba con llamadas. Me indicó que inventara que había conocido a alguien por redes y que estaba en el Parque Sarmiento”, contó la mujer.

Sobre el estado depresivo que presentaba, reveló que estaba tomando un fármaco para tratar esa afección cuando se reunió con Maldonado: “Yo tenía un frasquito con clonagin. Fuimos y pasamos la noche en el río. Me dijo que yo estaba muy nerviosa y me recomendó que tome 'la pastilla' para poder dormir y que me iba a cuidar” en el hotel donde se alojaron.

La víctima del supuesto secuestro, agregó que el hombre de 57 años había comprado más clonagin para suministrárselo y “armar todo lo que armó”. Luego comentó que se acostó a dormir con temor.

“Al otro día cuando me levanté me sentía rara. Le pregunté si habíamos tenido relaciones y él me dijo que no. Me juró que no. Lo que más me duele es lo que hizo él conmigo, de aprovecharse de la situación”, comentó la mujer que horas después fue encontrada maniatada en un descampado de La Cumbre y Maldonado fue detenido.

El 18 de febrero último, Maldonado fue liberado pero la imputación se agravó. A la acusación por "privación ilegítima de la libertad y lesiones leves" se sumó la de "abuso sexual con acceso carnal".

Al recuperar la libertad, el hombre declaró de rodillas ante eldoce.tv: “Lo que más quiero es estar con mi mamá, quiero estar con ella que más me necesita y hacer una vida como la hice siempre. Soy totalmente inocente”.