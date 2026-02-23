Hallaron viva a una mujer desaparecida desde el 2001: abandonó a sus hijos y tenía una doble vida

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff señaló que Michele había pedido que no se compartiera su ubicación ni ningún dato sobre su nueva vida. “Entiendo y respeto que no quiera que la contactemos. No estoy enojada. La respuesta más importante que recibí hoy fue que estaba viva. Nada más importa en este momento”, agregó Barbara.

Al enterarse de la noticia, Amanda, hija de la señora Smith, escribió un descargo en Facebook a través de la cuenta que usaba para la búsqueda de Michele: “En cuanto a mis opiniones y sentimientos sobre mi madre... estoy eufórica, enojada, desconsolada, desorientada. ¿Volveré a tener una relación con mi madre?“.

De todas maneras, Amanda reveló que la desaparición de su madre atormentó a la familia durante años. En Facebook, tenían una página llamada “Traigan a Michele Hundley Smith a casa”.

mujer1

A través de ese perfil, aportaban datos a la causa y sostenían que ella nunca se habría ido por elección propia. Además, afirmaban que la habían visto por última vez mientras conducía una camioneta Pontiac Trans Sport verde. Sin embargo, el vehículo nunca fue encontrado.

A pesar de que la policía confirmó que está viva, el misterio sobre los motivos de su desaparición y su vida secreta sigue sin resolverse. Por ahora, la familia solo sabe que Michele eligió el silencio y la distancia.

Fuente: tn.com.ar