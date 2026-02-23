Violencia en México: murieron más de 60 personas y hay 70 detenidos tras el asesinato de "El Mencho".

Mientras que una mujer ajena a los hechos también resultó muerta y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos durante los ataques.

En la ciudad de Michoacán se produjeron tres casos de agresión, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 efectivos con distintas heridas. Por otra parte, unas 70 personas fueron detenidas por los incidentes ocurridos en siete estados.

“Estamos siguiendo de cerca cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel que pueda conducir a la violencia”, dijo Harfuch, durante un encuentro la prensa nacional y extranjera.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 2.500 efectivos se desplegaron a partir del domingo por la noche para reforzar la presencia militar en medio de los recientes disturbios en distintos sectores del país.

“Desde anoche, se desplegó más personal militar en Jalisco y en los estados vecinos, 2.500 efectivos de refuerzo”, declaró el general Trevilla Trejo en una conferencia de prensa. Ya había alrededor de 7.000 efectivos estacionados en Jalisco, aseguró el funcionario.

Trevilla Trejo sostuvo que durante la mañana de este lunes se restableció la normalidad en varias ciudades tras el desplazamiento militar luego de la muerte del capo narco en el operativo desplegado el domingo.