Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco tras la muerte del líder narco "El Mencho"

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina emitió un comunicado oficial recomendando a los ciudadanos argentinos evitar o postergar cualquier viaje al estado de Jalisco, México. La advertencia de Cancillería surge como respuesta directa a la escalada de violencia y los enfrentamientos armados registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder narco del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.
Una ola de violencia sacude la región tras la caída del líder narco. Puerto Vallarta, Guadalajara y Playa de los Muertos son algunos de los puntos turísticos
La situación de inestabilidad se disparó luego de que el Ejército mexicano abatiera a "El Mencho", lo que desató una contraofensiva criminal conocida como "Código Rojo". Esta medida ha provocado bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos en diversos puntos estratégicos del estado, afectando la infraestructura y la libre circulación.
Recomendaciones de Cancillería antes de viajar a México
A través de sus canales oficiales, la Cancillería instó a los argentinos a "evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar" y, de no ser un traslado imprescindible, "postergar los desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice".
Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, especialmente en la zona de Jalisco, las autoridades sugieren:
- Extremar las medidas de precaución personal.
- Mantenerse informados mediante fuentes oficiales y medios de comunicación locales.
- Acatar rigurosamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la calma, asegurando que existe una coordinación absoluta entre los distintos niveles de gobierno para restablecer el orden, aunque admitió que la tensión permanece en focos específicos de la región.
Canales de asistencia
El Gobierno argentino recordó que el Consulado en México se encuentra operativo para atender emergencias de ciudadanos argentinos a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono de guardia disponible las 24 horas: +52 1 55 8556-0472.