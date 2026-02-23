Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco tras la muerte del líder narco "El Mencho"

Puerto Vallarta, Guadalajara y Playa de los Muertos son algunos de los puntos turísticos más visitados por los turistas.

Para quienes ya se encuentran en territorio mexicano, especialmente en la zona de Jalisco, las autoridades sugieren:

Extremar las medidas de precaución personal.

Mantenerse informados mediante fuentes oficiales y medios de comunicación locales.

Acatar rigurosamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas.

méxico Escalada de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”, líder narco del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho un llamado a la calma, asegurando que existe una coordinación absoluta entre los distintos niveles de gobierno para restablecer el orden, aunque admitió que la tensión permanece en focos específicos de la región.

Canales de asistencia

El Gobierno argentino recordó que el Consulado en México se encuentra operativo para atender emergencias de ciudadanos argentinos a través del correo electrónico [email protected] o al teléfono de guardia disponible las 24 horas: +52 1 55 8556-0472.