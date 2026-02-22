El Ejército de México mató a "El Mencho", líder narco del Cartel Jalisco Nueva Generación

Nemesio Oseguera-Cervantes El Mencho

El perfil del "Capo de Hierro" que se ocultaba en las montañas

Nemesio Oseguera no era un criminal común. Su ascenso se basó en una estructura militarizada y una crueldad sin precedentes que le permitió desplazar a cárteles históricos como el de Sinaloa.

Exagente de policía en Michoacán y con antecedentes penales en Estados Unidos desde los años 90, "El Mencho" construyó su organización bajo una disciplina de hierro. A diferencia de otros líderes que buscaban la exposición mediática, Oseguera mantenía un perfil bajo, ocultándose en las montañas y utilizando tácticas de guerra de guerrillas para evitar su captura, lo que le valió el mito de ser "invisible" hasta el día de hoy.

Repercusiones, alerta y contraofensiva del cartel

Tras la noticia, las autoridades mexicanas han activado el Código Rojo en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán ante posibles represalias de las células del cártel. Los analistas advierten que la muerte del líder podría generar una fragmentación interna en el CJNG o una guerra de sucesión violenta por el control de la organización criminal más poderosa de México.

Violencia Narco en México

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una violenta contraofensiva que mantiene bajo fuego a varios puntos de México.

Las redes sociales se han inundado de videos captados por ciudadanos que muestran escenas de guerra urbana: ráfagas de armas largas, incendios de vehículos de transporte público y comandos armados tomando el control de arterias principales en una demostración de fuerza coordinada por la organización criminal.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la ofensiva del cartel no se limitó a Puerto Vallarta, sino que se extendió rápidamente a al menos cinco estados. El modus operandi registrado en las grabaciones de los testigos muestra a sujetos encapuchados despojando a particulares de sus autos para utilizarlos como barricadas incendiarias.