El cantante y ex participante de “American Idol” que brilló en 2013 por su sólida actuación, fue detenido en las últimas horas e imputado por haber asesinado a balazos a su esposa en su casa situada en el estado de Ohio, Estados Unidos. El hombre de 39 años fue acusado de homicidio y enfrenta dos por agresión con arma mortal.
American Idol: un cantante del ciclo fue detenido por haber asesinado a balazos a su esposa
En un caso que provocó repercusión, un ex integrante del ciclo "American Idol" asesinó a su esposa e intentó simular que la mujer fue atacada en medio de un robo en su casa
Caleb Flynn, el ex participante del exitoso programa de TV, se declaró no culpable luego de ser detenido, por la muerte de su esposa, Ashley Flynn, de 37 años, quien fue encontrada asesinada el lunes 16 de febrero en la vivienda familiar ubicada en Cunningham Court, en el distrito de Tipp City, en Ohio.
De acuerdo a fuentes de la investigación, el propio Caleb Flynn llamó al teléfono de emergencias 911 cerca de las 2.30 de la madrugada y aseguró que un delincuente había ingresado a la casa y le había disparado a su esposa. El servicio de ambulancia que llegó a la casa para asistirla, la declaró muerta, ya que no presentaba signos vitales.
Los investigadores, según informaron medios locales, entre ellos el Dayton Daily News, al llegar a la casa detectaron que la puerta del garaje estaba abierta y que existía una puerta lateral detrás de un refrigerador, lo que obligaría a moverlo para poder acceder a ella. Estos detalles forman parte de las pericias que continúan en curso y que despertaron sospechas.
Luego de ser detenido en las últimas horas producto de la investigación, el cantante fue trasladado a la cárcel del condado de Miami, mientras avanzan los análisis a cargo de los forenses y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo sucedidos.
El expediente que permanece en poder de los fiscales, confirma la acusación formal por homicidio y los dos cargos vinculados al uso de arma mortal. La defensa de Flynn, por su parte, mantiene su postura de inocencia frente al homicidio.
El jefe policial Greg Adkins destacó el trabajo conjunto de las agencias involucradas para aclarar la situación tras la falsa denuncia del acusado y expresó: “El Departamento de Policía de Tipp City agradece la paciencia y el apoyo de la comunidad mientras este equipo de investigación trabajó de manera diligente en este caso complejo. También extendemos nuestro sincero agradecimiento a las numerosas agencias que han asistido y continúan asistiendo en esta investigación que involucra una trágica pérdida de vida”.
El caso generó fuerte repercusión por el pasado televisivo de Flynn en el ciclo "American Idol", quien durante su participación en 2013, había hablado con calidez de su esposa declarando: “Amo profundamente al Señor y amo a mi esposa más que a nada”.
La causa continúa bajo investigación analizando diversos detalles de lo ocurrido en la casa de Flynn y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas definiciones judiciales sobre el caso.