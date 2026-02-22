American Idol: un cantante del ciclo fue detenido por haber asesinado a balazos a su esposa

Crimen cantante acusado Caleb Flynn, de 39 años, quien participó como cantante en "American Idol" fue detenido por el asesinato de su esposa.

Los investigadores, según informaron medios locales, entre ellos el Dayton Daily News, al llegar a la casa detectaron que la puerta del garaje estaba abierta y que existía una puerta lateral detrás de un refrigerador, lo que obligaría a moverlo para poder acceder a ella. Estos detalles forman parte de las pericias que continúan en curso y que despertaron sospechas.

Luego de ser detenido en las últimas horas producto de la investigación, el cantante fue trasladado a la cárcel del condado de Miami, mientras avanzan los análisis a cargo de los forenses y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo sucedidos.

El expediente que permanece en poder de los fiscales, confirma la acusación formal por homicidio y los dos cargos vinculados al uso de arma mortal. La defensa de Flynn, por su parte, mantiene su postura de inocencia frente al homicidio.

El jefe policial Greg Adkins destacó el trabajo conjunto de las agencias involucradas para aclarar la situación tras la falsa denuncia del acusado y expresó: “El Departamento de Policía de Tipp City agradece la paciencia y el apoyo de la comunidad mientras este equipo de investigación trabajó de manera diligente en este caso complejo. También extendemos nuestro sincero agradecimiento a las numerosas agencias que han asistido y continúan asistiendo en esta investigación que involucra una trágica pérdida de vida”.

Crimen cantante mujer Un ex integrante del ciclo "American Idol" asesinó a su esposa e intentó simular que la mujer fue atacada durante un robo.

El caso generó fuerte repercusión por el pasado televisivo de Flynn en el ciclo "American Idol", quien durante su participación en 2013, había hablado con calidez de su esposa declarando: “Amo profundamente al Señor y amo a mi esposa más que a nada”.

La causa continúa bajo investigación analizando diversos detalles de lo ocurrido en la casa de Flynn y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevas definiciones judiciales sobre el caso.