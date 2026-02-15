La muerte de un penitenciario por un balazo en la cabeza complica a su hermana, que está detenida

Crimen agente hermana

Tras un llamado al teléfono de emergencias 911, personal policial y una ambulancia llegaron a la vivienda, el penitenciario aún estaba con vida, en medio de un charco de sangre. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Ramón Madariaga, donde quedó internado en terapia intensiva por presentar un traumatismo craneoencefálico severo a causa de una herida de bala. El hombre agonizó durante una semana y murió por una falla multiorgánica.

Los peritos a cargo de la autopsia, establecieron que Argüello recibió un disparo en la zona parietal derecha de la cabeza, lo que permitió confirmar que fue víctima de una muerte violenta.

En un primer momento de la investigación, la Justicia trataba de determinar si la muerte del penitenciario habría sido a causa de un suicidio. Pero con el avance de las pericias, surgieron elementos que apuntaron directamente contra su hermana, Lidia Argüello.

La hermana del agente penitenciario, complicada

En medio de una compleja investigación, Lidia Argüello, hermana del agente penitenciario, fue detenida el viernes por la tarde tras confirmarse que la víctima presentaba fragmentos metálicos en el cráneo compatibles con un disparo, pero lo curioso del caso fue que no hallaron armas en su vivienda.

En tanto, el hijo de la víctima, de 21 años, aportó a la investigación imágenes de una cámara de seguridad que podrían comprobar las sospechas que complican a su tía. Allí se puede advertir que la mujer ingresaba a la casa de su hermano, 20 minutos después de que llegara él.

El video muestra al agente penitenciario ingresando a su casa alrededor de las 6.20, visibilemente alterado. Luego de golpear el portón de ingreso a la vivienda, Argüello gritó “váyanse de acá” y miró en distintas direcciones, como si hablara con algunas personas que no aparecen en las imágenes.

Las cámaras captaron que 20 minutos después llegada su hermana a la casa, y de acuerdo a la investigación, ella fue quien minutos después alertó a las autoridades que había encontrado herido a su hermano.

A partir de tener reunidos elementos de prueba importantes, el Juzgado de Instrucción 7 ordenó el allanamiento de la vivienda de la hermana, ubicada sobre calles Gandhi y Jerusalén del barrio Hermano, y en ese lugar los investigadores encontraron un arma de fuego de calibre 32 que habría sido utilizada para efectuar el disparo que hirió de muerte a Argüello.

Crimen Agente casa

Miembros de la investigación no descartan que el penitenciario haya sufrido una agresión en medio de una violenta discusión, y sus atacantes lo confrontaron fuera de su vivienda, y luego lo balearon dentro de su casa. Allí los investigadores también detectaron restos de pólvora en las manos del hombre, aunque no se logró determinar si manipuló un arma.

La causa, que sigue siendo investigada con la carátula de “muerte dudosa”, se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción N°7 de Posadas, subrogado por el juez Fernando Luis Verón y la hermana del penitenciario continúa detenida como principal sospechosa de la muerte.

Julio Argüello se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y estaba adscrito al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. Vivía solo en su casa y tenía una novia, de la que se desconoce su identidad.