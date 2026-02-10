Macabro: un hombre fue encontrado muerto en un parque con un cuchillo clavado en el pecho

Muerte cuerpo parque

La zona donde se encontraba el cuerpo fue totalmente vallada y la policía colocó un gazebo para trabajar sobre el cuerpo de manera preliminar con peritos de Policía Científica. De esta forma, lograron identificar a la víctima, un hombre de 63 años cuyas siglas son C.A.T. Además, los investigadores intentan localizar a familiares del hombre fallecido.

La primera hipótesis que manejaban los investigadores es que se trataría de una pelea entre dos personas en situación de calle. Pero esa posibilidad se fue diluyendo por los dichos de dos personas que viven en la calle, que aseguraron haberlo visto caminando por el parque en horas de la madrugada, entre la medianoche y las 2 de este martes.

“El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes de la investigación a Clarín.

Peritos que trabajaron en el lugar indicaron que pudo haberse tratado de una lesión autoinfligida ya que el mango del cuchillo presentaba un golpe compatible con una piedra que fue hallada junto a cuerpo, según consignó Clarín.

El medio agrega que con el correr de las horas, los investigadores lograron nuevos testimonios que indicaban que el hombre se desempeñaba en una recicladora de papel y, según los testigos, estaba deprimido hacía tiempo por cuestiones familiares, desde noviembre que no se presentaba en su lugar de trabajo y en el último tiempo había bajado mucho de peso.

Muerte cuerpo peritos ¿Crimen o suicidio? un paseador de perros encontró el cuerpo sin vida de un hombre con un cuchillo clavado en el pecho. Foto gentileza bigbangnews.com

"Primero pensé que estaba durmiendo", afirmaron otros testigos de la zona en diálogo con América. Además, mencionaron que el hombre estaba bien vestido, con camisa, pantalón y zapatos.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Núñez-Saavedra, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Cuerpo Médico Forense. En ese sentido se espera el informe preliminar de la autopsia para determinar si el cuerpo del hombre presentaba otras lesiones.