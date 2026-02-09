Un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su casa frente a sus nietas

“¡Llamá a tu mamá, llama a tu abuela, dale que me muero!”, le indicó el herido a una de las menores mientras estaba tirado en el piso sin poder moverse. Mientras que el agresor, tras efectuar los disparos, huyó corriendo hacia un automóvil que lo esperaba a pocos metros de distancia.

Un vecino que también se acercó a saludar y vio la agresión a pocos metros, llamó al teléfono de emergencias 911 para pedir asistencia médica.

En las imágenes del video se puede ver el momento en que Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi, de 38 años, salió a la vereda, le dio la mano al hombre que había tocado el timbre, vestido con un buzo, bermudas y una gorra. En cuestión de segundos, el visitante sacó un arma y le disparó a quemarropa.

En pocos minutos una patrulla de la Comisaría 7ª se hizo presente en el lugar, tomó nota de lo sucedido y convocó a una ambulancia que asistió a Requejo Pozzi. El hombre presentaba heridas de arma de fuego, en la zona intercostal ala altura de la axila y en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital Luciano y Mariano de la Vega, donde fue atendido quedando en observación en estado delicado.

El hombre permaneció internado en ese centro asistencial durante dos días y en las primeras horas de este lunes, se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, de la UFI N° 2 de Moreno, quien ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape del asesino y tratar de identificarlo para proceder a su detención.

El expediente fue caratulado como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", mientras ordenó otras medidas para establecer la relación que tenían la víctima y el atacante.