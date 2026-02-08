La encontraron asesinada después de haber denunciado a su ex marido por amenazas.

Crimen mujer entrevista La enfermera asesinada había asegurado en una entrevista con una radio de Quilmes que su ex marido la amenazaba. Foto gentileza elbonaerense.news

La madre de la mujer asesinada reveló que, previo al crimen, su hija estaba tramitando una orden de restricción contra su ex marido, de quien se había separado meses atrás. “Él la quería matar, la había amenazado”, aseguró la mujer en diálogo con Crónica.

Ella se había separado hace unos meses pero él la amenazaba. “Antes de irse, él se llevó todo. Una camioneta, el televisor, máquinas de sacar fotos, ropa... Le robó todo a mi hija”, aseguró la madre, quien vive en la planta baja de la propiedad.

Durante la entrevista que le realizaron en Radio Wen de Quilmes, Juárez, que trabajaba como enfermera, aseguró que “tenía miedo de estar en su propia casa” y que sufría de violencia psicológica por parte de su ex marido.

"Mi vida valía lo mismo que una cerveza", le dijo su ex marido

A pesar de que ya lo había denunciado formalmente, la mujer decidió hacer conocer su caso de manera pública. “Él me dijo que mi vida valía lo mismo que una cerveza”, había comentado Juárez con preocupación.

Uno de los periodistas que habló con la víctima en ese programa, Marcelo Greco, contó durante una nota con el canal TN que el ex marido de la mujer es Gilberto “Beto” Núñez, un sindicalista que con otras denuncias por violencia de género. “Ella vivía amenazada por él, una persona que tiene antecedentes porque estuvo detenido por pirata del asfalto”, comentó el periodista.

Greco también contó que el sindicalista, principal sospechoso del crimen de la enfermera, lo amenazó cuando se enteró que le iba a hacer una nota a su ex mujer. “Me dijo que me atenga a las consecuencias”, resaltó el periodista.

Además se refirió a una denuncia previa por parte de una mujer integrante del gremio que le reclamó al sindicalista que le paguen el sueldo. “Él le dijo: ‘Yo tengo los medios económicos, el poder y los recursos para mandarte a matar y a los miembros de tu familia’”, contó sobre el historial de violencia del supuesto femicida.

Blanca, la madre de la víctima, también contó que el viernes después del mediodía, su hija la visitó en su casa, pero después, le llamó la atención que no había ido a tomar mates, como solían hacer todos los días a la tarde. “Soy discapacitada y tuve que subir gateando para ver. Intenté subir pero no contestaba ni el teléfono. Entonces le pedí ayuda a un vecino. Él subió y me dijo que estaba tirada, morada en el piso”, agregó en su relato.

Crimen mujer madre La madre de la enfermera asesinada aseguró que el ex marido la había amenazado en varias oportunidades antes del crimen. Foto gentileza cronica.com.ar

En medio de la conmoción por lo sucedido, la mujer reclamó justicia por Mariel y que Núñez, el supuesto femicida, sea investigado por la Justicia. “Hizo mucho daño este tipo, lo quiero preso o muerto”, afirmó la mujer de 93 años.

La causa se encuentra a cargo de la UFI N°3, y la fiscal Solange Cáceres, ordenó una investigación para esclarecer la muerte de la mujer y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia. El expediente, hasta el momento, es investigado bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.