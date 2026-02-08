Conmoción: una profesora universitaria fue asesinada a puñaladas por un alumno en plena clase.

En un violento episodio, una docente universitaria fue asesinada a puñaladas por uno de sus alumnos mientras daba clases en una facultad privada ante la mirada de otros estudiantes que se encontraban en el aula y su muerte sacudió a la comunidad educativa de la ciudad brasileña de Porto Velho, capital del estado de Rondônia.
El brutal ataque ocurrió este sábado de la ciudad de Porto Velho, y la víctima fue identificada como Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años, quien se desempeñaba como profesora de Derecho Penal en el Centro Universitário Aparício Carvalho. El crimen provocó una profunda conmoción tanto en la comunidad educativa como en las fuerzas de seguridad.
Además de su trabajo como profesora universitaria, la docente asesinada se desempeñaba en funciones administrativas como secretaria en la Policía Civil de Rondônia, según indicaron varios medios locales.
De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación, el ataque ocurrió mientras la docente dictaba clases dentro de un aula de la institución en situación normal y en un ambiente de cordialidad.
Sin embargo, por causas que son materia de investigación, un alumno identificado como João Júnior, de 24 años, se levantó repentinamente de su asiento, sacó un arma blanca y atacó a la docente con varias puñaladas frente a la sorpresiva mirada otros estudiantes.
Una vez consumada la agresión, los compañeros de curso del atacante reaccionaron con rapidez y lograron reducirlo, evitando que continuara con la agresión. Tras un llamado al teléfono de emergencias, minutos más tarde, efectivos de la Policía Militar arribaron al establecimiento educativo y procedieron a la detención del alumno.
La profesora atacada fue asistida en el lugar por médicos de una ambulancia y luego trasladada de urgencia al Hospital João Paulo II, el principal centro de emergencias de Porto Velho. Lamentablemente y más allá del esfuerzo de los médicos, Juliana Mattos falleció horas después a causa de las graves heridas recibidas.
La investigación del homicidio quedó bajo investigación de la Policía Civil de Rondônia, que hasta el momento no logró establecer cuál fue el móvil del crimen, ya que no había antecedentes de situaciones de violencia en clase.
Aunque algunos portales de noticias de la ciudad mencionaron posibles conflictos académicos previos, las autoridades de la Universidad aclararon que no hay hipótesis firmes y continúan las investigaciones para esclarecer el violento episodio.
Mientras que el joven atacante, trasladado a una dependencia policial de la ciudad, quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será imputado por homicidio.