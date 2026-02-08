Conmoción: una profesora universitaria fue asesinada a puñaladas por un alumno en plena clase.

Asesinada docente universidad Una profesora fue asesinada a puñaladas por un alumno en plena clase de una universidad privada, y el atacante fue detenido. Foto Instagram FIMCA

De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación, el ataque ocurrió mientras la docente dictaba clases dentro de un aula de la institución en situación normal y en un ambiente de cordialidad.

Sin embargo, por causas que son materia de investigación, un alumno identificado como João Júnior, de 24 años, se levantó repentinamente de su asiento, sacó un arma blanca y atacó a la docente con varias puñaladas frente a la sorpresiva mirada otros estudiantes.

Una vez consumada la agresión, los compañeros de curso del atacante reaccionaron con rapidez y lograron reducirlo, evitando que continuara con la agresión. Tras un llamado al teléfono de emergencias, minutos más tarde, efectivos de la Policía Militar arribaron al establecimiento educativo y procedieron a la detención del alumno.

La profesora atacada fue asistida en el lugar por médicos de una ambulancia y luego trasladada de urgencia al Hospital João Paulo II, el principal centro de emergencias de Porto Velho. Lamentablemente y más allá del esfuerzo de los médicos, Juliana Mattos falleció horas después a causa de las graves heridas recibidas.

La investigación del homicidio quedó bajo investigación de la Policía Civil de Rondônia, que hasta el momento no logró establecer cuál fue el móvil del crimen, ya que no había antecedentes de situaciones de violencia en clase.

Asesinada docente medios

Aunque algunos portales de noticias de la ciudad mencionaron posibles conflictos académicos previos, las autoridades de la Universidad aclararon que no hay hipótesis firmes y continúan las investigaciones para esclarecer el violento episodio.

Mientras que el joven atacante, trasladado a una dependencia policial de la ciudad, quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será imputado por homicidio.