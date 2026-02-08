Nuevo plan para Marte: revelaron el "terrible costo para el cuerpo humano".

Al analizar esa situación, Solomon aplica la “regla de la isla” para explicar cambios de tamaño, teniendo en cuenta que en ambientes aislados las especies suelen reducirse o agrandarse. En Marte habría presión selectiva por individuos más pequeños y con huesos más densos, que consuman menos recursos. En las primeras colonias, la escasez podría favorecer a personas de menor talla.

Otro problema crítico es la inmunidad. “Si vamos a Marte, llevaremos sólo una fracción ínfima de esos microbios”, explica Solomon: un niño criado allí tendría exposición limitada y su sistema inmunológico sería vulnerable ante la diversidad microbiana terrestre. El autor compara el riesgo con la llegada de europeos a América, que ligeramente causó epidemias entre poblaciones sin defensas.

Biólogo Marte autor El biólogo Scott Salomon advierte que un niño criado en Marte tendría exposición limitada y su sistema inmunológico sería vulnerable. Foto gentileza bakerinstitute.org

Solomon analiza, más allá de la biología, la posible separación cultural entre Tierra y Marte. “Las primeras personas que vayan a Marte casi seguro se sentirán muy conectadas con la Tierra“, sostuvo el investigador, aunque con generaciones nacidas en el planeta rojo la identificación cambiaría. El intercambio de genes dependerá de la facilidad de viajes y del riesgo sanitario que podría provocar.

Más allá de sus expresiones y análisis sobre el tema, Solomon reconoce su curiosidad científica y confiesa que le encantaría visitar Marte, aunque querría volver. El libro "Becoming Martian" tiene el prólogo del astronauta Scott Kelly y saldrá para los lectores el 17 de febrero por MIT Press. El mensaje central es prudencia, ya que propone avanzar en la exploración espacial sin perder de vista la urgencia de resolver problemas aquí en la Tierra.