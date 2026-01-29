Estudio nuevo indica que Marte pudo haber estado parcialmente tapado por un enorme océano

El planeta rojo presentó una apariencia muy distinta a la actual durante su pasado remoto. Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista npj Space Exploration sostiene que una gran masa de agua cubrió aproximadamente la mitad de la superficie de Marte hace unos tres mil millones de años. Esta investigación utilizó datos de diversas sondas espaciales para reconstruir las condiciones geológicas del terreno y encontrar evidencias de un antiguo mar que habría transformado el paisaje marciano.
Los científicos a cargo del análisis centraron su atención en el sistema de cañones de Valles Marineris. En esta región, específicamente en la zona conocida como Coprates Chasma, identificaron estructuras geológicas que guardan una similitud asombrosa con los deltas de la Tierra. Estos depósitos de sedimentos suelen formarse cuando las corrientes de los ríos desembocan en grandes cuerpos de agua estancada, como un océano.
El hallazgo de una línea de costa en Marte
La presencia de estas formaciones permitió a los geólogos trazar lo que parece ser una antigua línea de costa. Según el estudio, estos depósitos se originaron hace unos 3.370 millones de años y se sitúan a una elevación constante. Este dato resulta fundamental, ya que indica la existencia de un nivel del mar estable en el pasado. Al cartografiar estos límites, el equipo determinó que el océano se extendía por el hemisferio norte del planeta.
Dado que Marte posee dimensiones menores a las de la Tierra, una masa de agua de la magnitud del Ártico terrestre ocupaba una proporción mucho mayor de su superficie total. El uso de imágenes de alta resolución facilitó una reconstrucción más precisa que en investigaciones previas. El hallazgo refuerza la teoría de que el planeta reunió en algún momento las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida.
Implicancias sobre la habitabilidad y el agua
Aunque la existencia de grandes masas hídricas generó debates en la comunidad científica durante décadas, este trabajo aporta pruebas directas sobre la ubicación y profundidad de la costa. Las herramientas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA funcionaron como un registro histórico para entender la evolución planetaria. Los geólogos resaltaron que estos deltas son indicadores claros de que el líquido fluyó de manera constante hacia el océano septentrional.
El descubrimiento no solo ayuda a comprender la geología marciana, sino que también plantea interrogantes sobre el destino de este recurso. La investigación evidenció que el agua líquida fue un elemento central en la configuración del entorno de Marte. Sin embargo, los expertos recordaron que este hallazgo también demuestra cómo un entorno habitable pudo transformarse drásticamente con el paso de los milenios hasta convertirse en el desierto árido que se observa hoy.