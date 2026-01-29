Estudio nuevo indica que Marte pudo haber estado parcialmente tapado por un enorme océano

marte valle Los sedimentos analizados en el estudio provenían de valles y montañas marcianas.

Dado que Marte posee dimensiones menores a las de la Tierra, una masa de agua de la magnitud del Ártico terrestre ocupaba una proporción mucho mayor de su superficie total. El uso de imágenes de alta resolución facilitó una reconstrucción más precisa que en investigaciones previas. El hallazgo refuerza la teoría de que el planeta reunió en algún momento las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida.

Implicancias sobre la habitabilidad y el agua

Aunque la existencia de grandes masas hídricas generó debates en la comunidad científica durante décadas, este trabajo aporta pruebas directas sobre la ubicación y profundidad de la costa. Las herramientas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA funcionaron como un registro histórico para entender la evolución planetaria. Los geólogos resaltaron que estos deltas son indicadores claros de que el líquido fluyó de manera constante hacia el océano septentrional.

El descubrimiento no solo ayuda a comprender la geología marciana, sino que también plantea interrogantes sobre el destino de este recurso. La investigación evidenció que el agua líquida fue un elemento central en la configuración del entorno de Marte. Sin embargo, los expertos recordaron que este hallazgo también demuestra cómo un entorno habitable pudo transformarse drásticamente con el paso de los milenios hasta convertirse en el desierto árido que se observa hoy.