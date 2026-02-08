Abuso sexual de un grupo de camioneros: el hecho fue filmado y sorprende quien es la víctima

abuso-sexual-camioneros

Abuso sexual de camioneros: denuncia radicada en Santa Fe

El escrito fue radicado el 27 de enero, en la Fiscalía N°4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que ordenó diligencias para identificar a los sospechosos que, cuatro de ellos fueron detenidos con prisión preventiva, mientras que el quinto fue capturado el 1 de febrero ya que inicialmente había sido liberado con restricciones.

La jueza penal Natalia Palud dispuso la medida para Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., que permanecen alojados en dependencias judiciales, y la causa fue caratulada provisoriamente como “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de arma blanca”.

La investigación fue delegada al fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la recolección de testimonios y pruebas para avanzar en la consolidación de la acusación contra los camioneros, mientras que las grabaciones constituyeron un elemento clave para la causa.