Cinco hombres fueron imputados tras la denuncia de un compañero de trabajo que los acusó por abuso sexual en un camino rural del departamento de General Obligado, Santa Fe. Tanto los imputados como la víctima son camioneros y el hecho fue filmado por los agresores.
Abuso sexual de un grupo de camioneros: el hecho fue filmado y sorprende quien es la víctima
Un aberrante caso de abuso sexual fue denunciado, luego de un ataque perpetrado por un grupo de camioneros
Tal como indicaron medios locales, el caso de abuso sexual ocurrió el pasado 24 de enero, cuando la víctima se encontraba en la zona por motivos laborales y fue interceptado por el grupo que, según la acusación, lo obligaron bajo amenaza con un cuchillo a descender del camión, le bajaron el pantalón y lo sometieron a un ataque sexual.
La víctima relató que además de las agresiones, los camioneros imputados lo amenazaron con cortarle el pene y lo filmaron durante el ataque, material audiovisual que fue secuestrado por la Fiscalía y ya forma parte de la investigación.
Abuso sexual de camioneros: denuncia radicada en Santa Fe
El escrito fue radicado el 27 de enero, en la Fiscalía N°4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que ordenó diligencias para identificar a los sospechosos que, cuatro de ellos fueron detenidos con prisión preventiva, mientras que el quinto fue capturado el 1 de febrero ya que inicialmente había sido liberado con restricciones.
La jueza penal Natalia Palud dispuso la medida para Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., que permanecen alojados en dependencias judiciales, y la causa fue caratulada provisoriamente como “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de arma blanca”.
La investigación fue delegada al fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la recolección de testimonios y pruebas para avanzar en la consolidación de la acusación contra los camioneros, mientras que las grabaciones constituyeron un elemento clave para la causa.