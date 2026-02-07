Descubrimiento en un meteorito revela la verdad del secreto mejor guardado de Marte

meteorito El meteorito llevó a un nuevo descubrimiento.

El descubrimiento detalló que el líquido se encuentra atrapado en diminutos fragmentos de oxihidróxido de hierro. Este componente funciona de manera similar al óxido terrestre y se genera cuando el metal reacciona con el hidrógeno bajo condiciones de alta presión. El meteorito funciona como una cápsula del tiempo, pues su antigüedad se remonta a unos 4.440 millones de años. Debido a esta longevidad, los científicos consideran que el objeto presenció la etapa en la que Marte todavía albergaba océanos y condiciones potencialmente aptas para el desarrollo de microorganismos.

La procedencia de la roca se vincula con el cráter Karratha, ubicado en el hemisferio sur del planeta vecino. El impacto de un asteroide hace millones de años expulsó este fragmento al espacio, el cual finalmente aterrizó en suelo terrestre. Los datos obtenidos mediante el bombardeo de neutrones son fundamentales porque, a diferencia de los rayos X, los neutrones logran identificar con facilidad los átomos de hidrógeno en materiales densos. Esto permitió mapear la distribución del agua sin dañar la integridad física de una pieza que posee un valor científico incalculable.

En la actualidad, el paisaje marciano destaca por ser un desierto árido y gélido, pero las evidencias acumuladas sugieren un pasado radicalmente distinto. Este descubrimiento refuerza la teoría de que el líquido vital fluyó por la superficie hasta hace unos 3.000 millones de años. Al observar la riqueza de hidrógeno en el meteorito, los especialistas pueden inferir que la corteza de Marte estaba mucho más hidratada de lo que sugerían los modelos geológicos previos. Las conclusiones de este trabajo ofrecen una nueva perspectiva sobre el inventario hídrico global del planeta.

agua marte Marte pudo haber sido muy diferente en el pasado.

Un descubrimiento trascendente

La cancelación de proyectos para traer muestras directas desde suelo marciano otorga a estos fragmentos naturales una relevancia mayor. Cada meteorito que llega a la atmósfera terrestre de forma espontánea se convierte en el único recurso disponible para análisis de laboratorio complejos. El hallazgo de componentes hidrosos en Black Beauty sugiere que la hidratación mineral era un fenómeno común en la superficie primitiva. Este tipo de investigaciones permite reconstruir el ciclo del agua en un mundo que hoy parece carecer de ella de forma superficial.

Los científicos planean aplicar este mismo método de escaneo en otros objetos provenientes de Marte para comparar los niveles de hidratación. La posibilidad de encontrar más restos de agua en minerales antiguos abre la puerta a nuevas preguntas sobre cuánto tiempo permanecieron activos los sistemas hidrológicos en el planeta rojo. Por ahora, el descubrimiento realizado en esta roca oscura de 4.440 millones de años constituye la evidencia directa más sólida sobre el pasado húmedo de nuestro vecino espacial.