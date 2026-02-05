Descubrimiento revela un pueblo que adoró a los dioses griegos hasta la Edad Media

La resistencia de los antiguos dioses griegos

dioses grecia Las tradiciones del pasado se mantuvieron vivas en este lugar.

Los registros históricos ya mencionaban la existencia de este grupo particular. El emperador bizantino Constantino VII Porfirogéneta escribió en el siglo IX que los residentes de Mani no descendían de las migraciones eslavas, sino de los antiguos helenos. Según su testimonio, estos grupos continuaban rindiendo culto a los antiguos griegos de la época clásica en pleno medievo. La investigación actual demuestra que la geografía montañosa y de difícil acceso funcionó como un refugio natural, permitiendo que esta comunidad permaneciera aislada de las transformaciones demográficas que afectaron al resto de los Balcanes.

El análisis de ADN realizado a más de cien individuos con ascendencia local profunda mostró resultados sorprendentes. Más del 80 por ciento de los varones pertenecen a un linaje genético específico que predomina en esta zona pero es escaso en el resto del territorio continental. Los científicos identificaron que estos marcadores están ligados directamente a quienes habitaron la región en tiempos remotos. Esta estabilidad biológica permitió que muchas tradiciones atravesaran los siglos, llegando incluso hasta la Edad Media sin las alteraciones externas que sufrieron otras poblaciones mediterráneas.