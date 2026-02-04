Descubrimiento sobre la dieta keto pone en alerta a quienes la practican

Tanto machos como hembras presentaron niveles bajos de glucosa e insulina tras pocos meses de iniciar la dieta keto. Al profundizar en el análisis, el equipo determinó que las células del páncreas no producían la insulina necesaria debido al estrés provocado por el exceso de grasas. Esta falta de regulación sugiere que el cuerpo pierde su capacidad natural para gestionar los carbohidratos de manera eficiente bajo este régimen extremo.

Un origen médico con riesgos metabólicos

higado graso Los ratones hombre desarrollaron hígado graso al seguir esta dieta.

Originalmente, la dieta keto surgió como un tratamiento específico para la epilepsia, ya que el estado de cetosis ayuda a reducir las convulsiones al imitar los efectos metabólicos del ayuno. Sin embargo, su aplicación masiva para la pérdida de peso actual genera dudas entre los especialistas. El estudio destaca que los riesgos para la salud a largo plazo podrían no compensar la reducción de masa corporal obtenida.

A pesar de los hallazgos negativos, la investigación ofreció un dato esperanzador: los problemas de regulación de azúcar regresaron a la normalidad cuando los ratones abandonaron la dieta keto. Esto indica que los daños metabólicos observados podrían ser reversibles. Aun así, los autores instan a consultar con profesionales de la salud antes de adoptar este tipo de alimentación, dado que los efectos biológicos del descubrimiento no siempre resultan beneficiosos para el metabolismo humano.