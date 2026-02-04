La popularidad de la dieta keto aumentó de forma considerable en los últimos años gracias a las promesas de una pérdida de peso acelerada. Sin embargo, un nuevo descubrimiento realizado a través de investigaciones con ratones sugiere que este régimen alto en grasas y bajo en carbohidratos acarrea efectos secundarios preocupantes. Los científicos de la Universidad de Utah indicaron que, aunque los sujetos experimentales perdieron peso, desarrollaron problemas de salud subyacentes que cuestionan los beneficios metabólicos totales de este método alimenticio.
Descubrimiento sobre la dieta keto pone en alerta a quienes la practican
Un reciente descubrimiento realizado en ratones advierte sobre efectos secundarios metabólicos adversos de la dieta keto
Este estudio analizó a grupos de ratones bajo cuatro tipos de alimentación durante un periodo de nueve meses. Los resultados mostraron que aquellos alimentados con un esquema tipo dieta keto ganaron mucho menos peso que los ratones con una dieta alta en grasas de estilo occidental. No obstante, los investigadores detectaron que los ratones macho desarrollaron enfermedad de hígado graso y mostraron signos de una función hepática deteriorada, lo cual representa una señal clara de enfermedad metabólica.
Impacto en la salud del hígado y el páncreas
La investigación, liderada por la fisióloga Molly Gallop, plantea que el exceso de lípidos en una alimentación tan rica en grasas termina por acumularse en la sangre y el hígado. Este descubrimiento cobra relevancia al observar que, si bien la balanza muestra resultados positivos, el interior del organismo sufre tensiones importantes. Además del daño hepático, los expertos observaron una preocupante alteración en la regulación del azúcar en la sangre.
Tanto machos como hembras presentaron niveles bajos de glucosa e insulina tras pocos meses de iniciar la dieta keto. Al profundizar en el análisis, el equipo determinó que las células del páncreas no producían la insulina necesaria debido al estrés provocado por el exceso de grasas. Esta falta de regulación sugiere que el cuerpo pierde su capacidad natural para gestionar los carbohidratos de manera eficiente bajo este régimen extremo.
Un origen médico con riesgos metabólicos
Originalmente, la dieta keto surgió como un tratamiento específico para la epilepsia, ya que el estado de cetosis ayuda a reducir las convulsiones al imitar los efectos metabólicos del ayuno. Sin embargo, su aplicación masiva para la pérdida de peso actual genera dudas entre los especialistas. El estudio destaca que los riesgos para la salud a largo plazo podrían no compensar la reducción de masa corporal obtenida.
A pesar de los hallazgos negativos, la investigación ofreció un dato esperanzador: los problemas de regulación de azúcar regresaron a la normalidad cuando los ratones abandonaron la dieta keto. Esto indica que los daños metabólicos observados podrían ser reversibles. Aun así, los autores instan a consultar con profesionales de la salud antes de adoptar este tipo de alimentación, dado que los efectos biológicos del descubrimiento no siempre resultan beneficiosos para el metabolismo humano.