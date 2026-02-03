Estudio realizado en Argentina determina que un enorme felino maúlla como gato doméstico

La selva brasileña guardaba un secreto sonoro que la ciencia finalmente logró documentar. Un reciente estudio publicado en la revista Behaviour analizó grabaciones obtenidas en el Parque Nacional del Iguazú, donde se captaron vocalizaciones inéditas de jaguares en libertad. Los expertos determinaron que estos grandes depredadores utilizan sonidos agudos y breves, cuya estructura resulta prácticamente idéntica a la de un gato de hogar.
Las cámaras trampa instaladas en el área protegida grabaron a dos hembras de jaguar mientras emitían estos particulares maullidos. Hasta este momento, solo existían relatos informales de trabajadores de campo o registros de animales en cautiverio, pero nunca se obtuvo evidencia sonora en un entorno natural. El hallazgo ocurrió gracias al monitoreo constante del Proyecto Onças do Iguaçu, que mantiene estaciones de vigilancia en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Resultados del estudio en el Parque Nacional del Iguazú
El análisis de los datos permitió identificar tres clips específicos grabados entre los años 2022 y 2023. En estos videos, el jaguar adulto emitía llamadas de alta frecuencia mientras parecía buscar a su cría. Los científicos observaron que una joven hembra de un año también respondió con el mismo tono, lo que sugiere una función social específica dentro del núcleo familiar. Este comportamiento refuerza la idea de que el descubrimiento de estas comunicaciones acústicas es vital para entender la supervivencia de los cachorros en la selva.
Los investigadores señalaron que este tipo de interacción mediante el maullido facilitaría el encuentro entre madres e hijos en la densa vegetación del Bosque Atlántico. Aunque el jaguar es conocido por su rugido imponente y su capacidad para cazar presas de gran tamaño, este estudio demuestra que poseen una faceta comunicativa mucho más sutil. Las similitudes con el gato doméstico no son casuales, ya que ambos felinos adaptan sus sonidos según el contexto de necesidad o búsqueda de atención.
Comunicación y comportamiento del jaguar salvaje
La ecóloga Marina Duarte, coautora de la investigación, explicó que estas estrategias acústicas maternas suelen pasar desapercibidas por la dificultad de observar a estos animales en su hábitat natural. El descubrimiento también abre la puerta a otras hipótesis, como la posibilidad de que utilicen estos sonidos con fines reproductivos para localizar parejas. Aunque por ahora solo se documentó en hembras, el monitoreo continuo determinará si el macho también recurre a estas vocalizaciones.
Este trabajo científico resalta que incluso en especies tan estudiadas como este gran felino, existen comportamientos íntimos que la tecnología actual apenas comienza a registrar. El estudio subraya la importancia de la conservación en zonas fronterizas entre Brasil y Argentina, donde la fauna depende de estos corredores biológicos. La comparación entre el comportamiento de un depredador de la selva y un gato común permite a la ciencia trazar puentes evolutivos sobre la comunicación felina a nivel global.