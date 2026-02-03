Estudio realizado en Argentina determina que un enorme felino maúlla como gato doméstico

Los investigadores señalaron que este tipo de interacción mediante el maullido facilitaría el encuentro entre madres e hijos en la densa vegetación del Bosque Atlántico. Aunque el jaguar es conocido por su rugido imponente y su capacidad para cazar presas de gran tamaño, este estudio demuestra que poseen una faceta comunicativa mucho más sutil. Las similitudes con el gato doméstico no son casuales, ya que ambos felinos adaptan sus sonidos según el contexto de necesidad o búsqueda de atención.

Comunicación y comportamiento del jaguar salvaje

La ecóloga Marina Duarte, coautora de la investigación, explicó que estas estrategias acústicas maternas suelen pasar desapercibidas por la dificultad de observar a estos animales en su hábitat natural. El descubrimiento también abre la puerta a otras hipótesis, como la posibilidad de que utilicen estos sonidos con fines reproductivos para localizar parejas. Aunque por ahora solo se documentó en hembras, el monitoreo continuo determinará si el macho también recurre a estas vocalizaciones.

Este trabajo científico resalta que incluso en especies tan estudiadas como este gran felino, existen comportamientos íntimos que la tecnología actual apenas comienza a registrar. El estudio subraya la importancia de la conservación en zonas fronterizas entre Brasil y Argentina, donde la fauna depende de estos corredores biológicos. La comparación entre el comportamiento de un depredador de la selva y un gato común permite a la ciencia trazar puentes evolutivos sobre la comunicación felina a nivel global.