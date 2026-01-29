Estudio descubre los beneficios de recibir un abrazo al día

Sin embargo, el equipo de investigación observó que el efecto positivo no aumentó de forma indefinida con el número de personas. Cuando el contacto ocurrió con cuatro o más individuos, la asociación con la mejora del ánimo resultó menos clara. Esto sugiere que la calidad y la cercanía del vínculo son más determinantes que la cantidad de interacciones. Para los expertos, un abrazo funciona como un regulador emocional siempre que ocurra dentro de un marco de confianza y consentimiento mutuo.

Límites y alcances de la investigación

A pesar de las evidencias, el estudio aclaró que el contacto físico no reemplaza los tratamientos clínicos necesarios para enfermedades graves. La ciencia utiliza estos datos para comprender mejor los mecanismos de apoyo social, pero advierte que la soledad o el aislamiento pueden ser tanto causa como consecuencia de un mal estado de salud mental. Los investigadores destacaron que el abrazo es un marcador de conexión que suele acompañar a las personas con redes de apoyo sólidas y estables.

Finalmente, el trabajo publicado en el Journal of Public Health subrayó que el contexto de cada interacción resulta fundamental. No todos los contactos físicos tienen el mismo peso emocional, ya que en ámbitos laborales o formales el abrazo puede responder a normas de cortesía más que a un apoyo real. Por ello, la ciencia continúa explorando cómo estos hábitos diarios contribuyen a mantener la salud en diferentes etapas de la vida adulta, promoviendo siempre el respeto a los límites personales.